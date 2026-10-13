Франция задержала российский танкер, на который наложены санкции: что известно об операции Макрона

Франция твердо намерена противодействовать "теневому флоту" во всем мире и продолжает активно бороться с незаконными перевозками топлива.

Утром 13 октября военно-морские силы страны перехватили российский танкер вблизи острова Реюньон по подозрению в плавании под фальшивым флагом. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По его словам, операция прошла в Индийском океане, более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона. Военно-морские силы задержали нефтяной танкер DF Peak, который подозревается в плавании под фальшивым флагом и причастности к незаконной перевозке топлива.

Макрон подчеркнул, что задержание было осуществлено в полном соответствии с нормами международного морского права. Эти действия являются очередным подтверждением непоколебимой позиции Парижа в отношении соблюдения верховенства права и борьбы со всеми формами незаконной торговли и контрабанды во всем мире.

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Судно находится под санкциями Украины, ЕС, США и других стран.

Напомним, что танкер "Minerva Zen", которому приписывали доставку первой партии российского дизельного топлива в США, на самом деле доставил удобрения. Такой груз не противоречит запрету на импорт российских углеводородов, введённому Вашингтоном в марте 2022 года: ограничения касаются нефти и нефтепродуктов, а не агрохимии.

Кроме того, два российских дрона атаковали гражданское судно с кукурузой, принадлежавшее Турции, в нейтральных водах Чёрного моря. Погиб капитан, судьба ещё одного моряка выясняется, 11 членов экипажа спасены.