Судно, которому приписывали первую партию российского дизельного топлива для Америки, выгружает в Уилмингтоне совершенно другой груз — и он не подпадает под санкции.

Танкер "Minerva Zen", которому приписывали доставку первой партии российского дизельного топлива в США, на самом деле доставил удобрения. Об этом сообщают аналитики TankerTrackers, отслеживающие движение судов по открытым данным.

Судно с номером IMO 9410909 перевозило UAN — карбамидо-аммиачную смесь, то есть жидкую форму азотного удобрения. Такой груз не противоречит запрету на импорт российских углеводородов, введенному Вашингтоном в марте 2022 года: ограничения касаются нефти и нефтепродуктов, а не агрохимии.

Получателем партии в Уилмингтоне, штат Северная Каролина, выступает EuroChem North America — американское подразделение компании, которая поставляет продукцию из России. Танкер уже зашел в порт и приступил к разгрузке.

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"Minerva Zen прибыла в Уилмингтон в Северной Каролине, где выгрузит российские удобрения UAN, а не дизельное топливо, как пытались убедить всех распространители слухов", — говорится в сообщении аналитиков.

Танкер "Minerva Zen" прибыл в порт Уилмингтона. Фото: TankerTrackers

Они приводят ещё один аргумент против паники: даже если российское дизельное топливо когда-нибудь всё-таки доберётся до американских портов, к тому времени местные НПЗ уже нарастят объёмы переработки, завершив сезон плановых ремонтов. То есть критической необходимости в таком импорте не будет.

Ранее сообщалось, что танкер, который, вероятно, перевозил первую партию дизельного топлива из России, 22 сентября вышел из Санкт-Петербурга, почти достиг американского побережья, причем курс на США судно держало ещё до того, как Дональд Трамп официально разрешил российские поставки. OSINT-аналитик The Intel Frog тогда писал, что первая партия российского дизельного топлива прибудет в Уилмингтон менее чем через сутки после объявления соглашения — именно эту версию и опровергли новые данные.

Также речь шла о том, что президент США дал Москве свободу действий на мировом рынке топлива. Согласно его плану, Кремль должен немедленно отправить на экспорт 300 тысяч тонн дизельного топлива, в ноябре — еще 500 тысяч, затем миллион, а впоследствии выйти на 3 миллиона тонн.

Кроме того, Трамп заявил, что Украине пора сменить главу государства, и возложил ответственность за кризис на Владимира Зеленского из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.