Судно, якому приписували першу партію російського дизелю для Америки, вивантажує у Вілмінгтоні зовсім інший товар – і він під санкції не підпадає.

Танкер Minerva Zen, якому приписували доставку першої партії російського дизелю до США, насправді привіз добриво. Про це повідомляють аналітики TankerTrackers, які відстежують рух суден за відкритими даними.

Судно з номером IMO 9410909 перевозило UAN – карбамідо-аміачну суміш, тобто рідку форму азотного добрива. Такий вантаж не суперечить забороні на імпорт російських вуглеводнів, яку Вашингтон запровадив у березні 2022 року: обмеження стосуються нафти й нафтопродуктів, а не агрохімії.

Отримувачем партії у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна, виступає EuroChem North America – американський підрозділ компанії, яка завозить продукцію з Росії. Танкер уже зайшов у порт і розпочав вивантаження.

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"Minerva Zen дійшла до Вілмінгтона в Північній Кароліні, де вивантажить своє російське UAN-добриво, а не дизель, як хотіли переконати всіх розповсюджувачі чуток", — йдеться в повідомленні аналітиків.

Танкер Minerva Zen прибув до порту Вілмінгтона. Фото: TankerTrackers

Вони додають ще один аргумент проти паніки: навіть якщо російське дизельне пальне колись таки дійде до американських портів, на той час місцеві НПЗ уже наростять переробку, вийшовши із сезону планових ремонтів. Тобто критичної потреби в такому імпорті не буде.

Раніше повідомлялося, що танкер, який ймовірно перевозив першу партію постачання дизелю з Росії, 22 вересня вийшов із Санкт-Петербурга, майже дістався американського берега, причому курс на США судно тримало ще до того, як Дональд Трамп офіційно дозволив російські поставки. OSINT-аналітик The Intel Frog тоді писав, що перша партія російського дизелю прибуде до Вілмінгтона менш ніж за добу після оголошення угоди – саме цю версію й спростували нові дані.

Також йшлося про те, що президент США розв'язав Москві руки на світовому ринку пального. За його планом Кремль має негайно відправити на експорт 300 тисяч тонн дизелю, у листопаді – ще 500 тисяч, далі мільйон, а згодом вийти на 3 мільйони тонн.

Окрім того, Трамп заявив, що Україні час змінити главу держави, і поклав відповідальність за кризу на Володимира Зеленського через удари по російських нафтопереробних заводах.