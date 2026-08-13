Скуповує старі газовози: Росія терміново розширює "тіньовий флот" для перевезення СПГ

З 1 січня 2027 року набирає чинності повна заборона Європейського Союзу на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) за довгостроковими контрактами в рамках санкційних пакетів ЄС.

У зв’язку з цим Росія зараз масово розширює "тіньовий флот" для перевезення СПГ, скуповуючи на вторинному ринку старі газовози та вводячи в експлуатацію перші судна власного виробництва, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно з інформацією, оприлюдненою відомством, наразі понад 65 % російського виробництва СПГ припадає на проєкти "Новатек", найбільшого в країні виробника скрапленого природного газу, — "Ямал СПГ" та підсанкційний "Арктик СПГ-2". Ще близько 30% забезпечує "Сахалін-2" від "Газпрому".

Основним покупцем продукції "Арктик СПГ-2" залишається Китай: за оцінками експертів, вантажі перевозять 11 суден, середній вік яких становить близько десяти років.

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Якщо нафтовий "тіньовий флот" у РФ налічує понад 1000 суден, то з газовозами все складніше. Будувати такі судна для транспортування СПГ набагато дорожче й складніше через високу технологічність кріогенних газовозів, здатних утримувати газ у рідкому стані при температурі близько –162 °C. Будівництво одного сучасного танкера коштує до $300 млн.

Щоб вирішити цю проблему, Росія скуповує судна віком понад 19 років, які світові судноплавні компанії вже виводять з експлуатації. Лише за останні шість місяців вона придбала щонайменше вісім вживаних газовозів та два нових, побудованих на верфі "Звезда" у Приморському краї.

Більшість цих суден зареєстровані на компанії, пов’язані з РФ, у Дубаї, Гонконзі та Сінгапурі.

"Загалом у 2026 році чисельність "тіньового флоту" СПГ-танкерів зросла до 25 одиниць. Серед ідентифікованих суден — Kosmos, Orion, Merkuriy, Luch, Arctic Express, Avacha, Chaivo, а також нові Aleksey Kosygin і Konstantin Posiet", — заявили у СЗРУ.

Наразі на верфі "Зірка" триває будівництво ще чотирьох газовозів, але воно затягується через санкції. У південнокорейської компанії Hanwha Ocean заблоковані шість готових газовозів льодового класу Arc7 для арктичних проєктів Кремля.

У розвідці наголошують, що "тіньовий флот" дозволить Росії лише частково пом’якшити наслідки заборони ЄС. А ось повноцінно перенаправити поставки до Азії завадять нестача придатних суден, сезонність арктичної навігації та дефіцит газовозів льодового класу.

Як зазначають у відомстві, після введення повноцінного ембарго "Новатек" ризикує накопичити нереалізовану продукцію, скоротити виробництво або продати СПГ зі значними знижками.

Нагадаємо, що у травні цього року Росія не змогла продати Індії газ, на який накладено санкції.

Також повідомлялося, що в мережі з’явилися фотографії СПГ-танкера "Arctic Metagaz" РФ після удару дронів.