Скупает старые газовозы: Россия срочно наращивает "теневой флот" для перевозки СПГ

С 1 января 2027 года в силу вступает полный запрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочным контрактам в рамках санкционных пакетов ЕС.

В связи с этим Россия сейчас массово наращивает "теневой флот" для перевозки СПГ, скупая на вторичном рынке старые газовозы и вводит в эксплуатацию первые суда собственного производства, сообщает Служба внешней разведки Украины.

По информации, обнародованной ведомством, сейчас более 65% российского производства СПГ приходится на проекты "Новатэка", крупнейшего в стране производителя сжиженного природного газа, — "Ямал СПГ" и подсанкционный "Арктик СПГ-2". Еще около 30% дает "Сахалин-2" от "Газпрома".

Основным покупателем продукции "Арктик СПГ-2" остается Китай: по оценкам экспертов, грузы перевозят 11 судов средним возрастом около десяти лет.

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Если нефтяной "теневой флот" в РФ насчитывает более 1000 судов, то с газовозами все сложнее. Строить такие судна для транспортировки СПГ намного дороже сложнее из-за высокой технологичности криогенных газовозов, способных удерживать газ в жидком состоянии при температуре около –162 °C. Строительство одного современного танкера стоит до $300 млн.

Чтобы решить проблему, Россия скупает суда старше 19 лет, которые мировые судоходные компании уже выводят из эксплуатации. Только за последние шесть месяцев она приобрела не менее восьмы подержанных газовозов и два новых, построенных на верфи "Звезда" в Приморском крае.

Большинство этих судов оформлены на связанные с РФ компании в Дубае, Гонконге и Сингапуре.

"В общей сложности в 2026 году численность "теневого флота" СПГ-танкеров выросла до 25 единиц. Среди идентифицированных судов — Kosmos, Orion, Merkuriy, Luch, Arctic Express, Avacha, Chaivo, а также новые Aleksey Kosygin и Konstantin Posiet", — заявили СВРУ.

Сейчас на верфи "Звезда" продолжается строительство еще четырех газовозов, но оно затягивается из-за санкций. У южнокорейской Hanwha Ocean заблокированы шесть готовых газовозов ледового класса Arc7 для арктических проектов Кремля.

В разведке подчеркивают, что "теневой флот" позволит России лишь частично смягчить последствия запрета ЕС. А вот полноценно перенаправить поставки в Азию помешают нехватка пригодных судов, сезонность арктической навигации и дефицит газовозов ледового класса.

Как отмечают в ведомстве, после введения полноценного эмбарго "Новатэк" рискует накопить нереализованную продукцию, сократить производство или продать СПГ со значительными скидками.

Напомним, в мае этого года Россия не смогла продать Индии подсанкционный газ.

Также сообщалось, что в сети появились фото СПГ-танкера Arctic Metagaz РФ после удара дронов.