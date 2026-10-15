"Подарок Путину": США хотят снять санкции против "теневого флота" РФ, — Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа ищет возможности снять часть санкций против РФ и разрешить работу танкерам "теневого флота". Чтобы свободно перевозить нефть, им необходимо будет получить разрешение непосредственно в Министерстве финансов. Откроется ли путь для российской нефти на мировой рынок?

Инициативная группа американских чиновников предлагает легализовать танкеры "теневого флота", которые попали под санкции из-за перевозки "запрещённой" российской нефти, говорится в материале агентства Reuters. Если решение будет принято, то таким образом снизится стоимость фрахта судов, и в дальнейшем их можно будет задействовать для вывоза нефти из Персидского залива. При этом отмечается, что речь идет не о продаже нефти, на которую наложены санкции в отношении РФ или Ирана, а о той, на которую США не накладывали ограничений.

СМИ получили информацию о деталях нового решения администрации Белого дома от неназванного чиновника. Анонимный собеседник журналистов пояснил, что речь идет о "возможности ослабления санкций", а не о полной отмене. В материале приведена позиция Украины и сенаторов США по поводу такого шага Трампа: по их мнению, это станет еще одним "подарком Путину" и позволит и дальше финансировать войну против украинцев.

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Санкции против РФ — подробности решения Трампа по "теневому флоту"

Впервые о частичной легализации "теневого флота" РФ заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт во время выступления на нефтяном конгрессе в Эр-Рияде. По словам Райта, таким образом хотят снизить фрахт, и это, как надеются, повысит спрос на американскую нефть. Между тем появилась оценка аналитической компании Energy Aspects, которая считает, что в результате этого решения вряд ли снизится стоимость фрахта, но, вероятно, увеличатся перевозки нефти на Ближнем Востоке.

Между тем агентство Reuters сообщило, что существует связь между проблемами американских нефтяных компаний и стремлением Трампа снизить цены на топливо в США в преддверии выборов. Выяснилось, что у нефтяников США упали продажи из-за рекордной стоимости фрахта, войны в Иране и инфляции, из-за чего покупатели обратили внимание на других поставщиков.

Ослабление санкций в отношении танкеров, которые на протяжении многих лет перевозят российскую и венесуэльскую нефть, "вряд ли значительно усилит основной флот за одну ночь", пишет Reuters. Кроме того, стоимость фрахта вряд ли снизится, поскольку санкции Великобритании и Евросоюза останутся в силе.

Отметим, что Фокус писал об инциденте с танкером "теневого флота" РФ, на который Европейский союз наложил санкции. Минобороны Франции и президент Эммануэль Макрон опубликовали кадры взятия под контроль судна, которое перевозило нефть, подпадающую под санкции: в операции участвовали спецназовцы и вертолёт.

Напоминаем, что в августе 2026 года стало известно, что РФ, помимо нефтяных танкеров, начала искать суда для перевозки СПГ. Между тем в октябре Трамп заключил соглашение о поставках дизельного топлива из РФ, чтобы США получили около 5 млн тонн нефти в течение нескольких месяцев.