"Варто зробити це негайно": Трамп заговорив про 200% мита проти України і РФ для врегулювання війни (відео)

Президент США Дональд Трамп фактично пригрозив Україні та Росії 200% тарифами, якщо сторони не зможуть досягти мирної угоди.

Глава Білого дому пояснив, що саме запровадження мит США допомогло йому врегулювати інші конфлікти у світі, і припустив, що саме такий підхід може спрацювати у випадку російсько-української війни. Його виступ транслювало медіа Magno News.

"Ми завершили п'ять воєн завдяки митам. Я сказав: "Якщо ви продовжите воювати, ми введемо проти вас мито у розмірі 200%", — і вони перестали це робити", — розповів Трамп.

Продовжуючи промову, президент США згадав про врегулювання російсько-української війни. Він припустив, що саме попередній підхід у завершенні воєн по світу може стати корисним у цьому питанні і примусити Україну та Росію до миру.

Видео дня

"Нам, мабуть, варто зробити це негайно з Україною та Росією. Мені це навіть не спадало на думку", — заявив політик.

Трамп пригрозив Україні і Росії 200% тарифами

Однак одразу після цих слів Трамп засумнівався над тим, чи дадуть запроваджені проти України та Росії 200% мита необхідний результат. За його словами, США недостатньо торгують з цими країнами, тож такі тарифи можуть не принести користі у врегулюванні конфлікту.

"Ми недостатньо багато купуємо у них. Тож це не спрацює", — сказав президент США.

Нагадаємо, 23 жовтня газета The Economist повідомила, що США готують новий мирний план щодо завершення війни в Україні. У цьому документі йдеться про відмову України від вступу до НАТО, створення демілітаризованої зони на Донбасі та послаблення санкцій проти Росії.

Також 23 жовтня Трамп заявив про зняття Ілоном Маском обмежень щодо Starlink в Україні. Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин натомість повідомив, що обмежень не було знято.