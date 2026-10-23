Трамп заявив про зняття Маском обмежень Starlink в Україні: в ОП відповіли, чи є зміни

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що обмеження швидкості супутникового зв’язку Starlink для України не скасували.

Його коментар з’явився у відповідь на повідомлення журналіста The Wall Street Journal Алекса Варда про розмову президента США Дональда Трампа з Ілоном Маском.

За даними журналіста, Трамп попросив керівника SpaceX зняти обмеження з військової версії супутникового зв’язку Starlink, яку використовують в Україні. За словами американських та українських посадовців, після розмови система в четвер, 22 жовтня, працювала у звичнішому режимі.

Пост журналістки Фото: Скриншот

Журналістка Кейтлін Дурнбос, засновниця й редакторка видання The Correspondent, відреагувала на його допис словами "Thank God" ("Слава Богу").

Дмитро Литвин, радник президента України з питань комунікацій, також написав у відповідь на допис Дурнбос, що обмеження залишаються такими самими й наразі нічого не змінилося.

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Інші повідомлення також свідчать, що обмеження залишаються. В матеріалі Associated Press від 23 жовтня йдеться, що неназваний високопосадовець із Європи, обізнаний із ситуацією в Україні, заявив про відсутність змін у роботі Starshield. За його словами, обмеження швидкості залишалося на рівні близько 160 км/год.

Також у матеріалі видання "Радіо Свобода" від 22 жовтня йдеться, що українські військові в окремих підрозділах повідомляли про збільшення швидкості, але покращення відбулося не всюди. Тим часом Денис Сієнік, тимчасовий повірений у справах України у США, заявив виданню, що обмеження швидкості не скасували.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск відновив доступ України до Starlink. Про це він сказав журналістам 22 жовтня, коментуючи повідомлення The Wall Street Journal про те, що телефонував керівнику SpaceX із проханням зняти обмеження. Трамп не підтвердив і не спростував факт розмови, зазначивши: "Суть у тому, що він усе повернув".

14 жовтня Фокус повідомляв про обмеження Starlink, на які скаржилися українські військові. За словами радника президента Сергія Бескрестнова та інших джерел, термінали перестали працювати під час руху на швидкості 80–160 км/год. Через це Сили оборони втратили можливість використовувати деякі дрони-перехоплювачі російських "Шахедів" і завдавати мідлстрайків на фронті.

20 жовтня ведучий Fox News запропонував власну версію причин відключення Starlink, згадавши попередні дії Ілона Маска, які, на його думку, могли зашкодити Україні.