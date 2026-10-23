Трамп заявил о снятии Маском ограничений на Starlink в Украине: в ОП ответили, есть ли изменения

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что ограничения скорости спутниковой связи Starlink для Украины не сняты.

Его комментарий появился в ответ на сообщение журналиста The Wall Street Journal Алекса Варда о беседе президента США Дональда Трампа с Илоном Маском.

По данным журналиста, Трамп попросил руководителя SpaceX снять ограничения с военной версии спутниковой связи Starlink, которую используют в Украине. По словам американских и украинских чиновников, после разговора система в четверг, 22 октября, работала в более привычном режиме.

Пост журналистки Фото: Скриншот

Журналистка Кейтлин Дурнбос, основательница и редактор издания The Correspondent, отреагировала на его пост словами "Thank God" ("Слава Богу").

Дмитрий Литвин, советник президента Украины по вопросам коммуникаций, также написал в ответ на пост Дурнбоса, что ограничения остаются прежними и пока ничего не изменилось.

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Другие сообщения также свидетельствуют о том, что ограничения остаются в силе. В материале Associated Press от 23 октября говорится, что неназванный высокопоставленный чиновник из Европы, осведомленный о ситуации в Украине, заявил об отсутствии изменений в работе Starshield. По его словам, ограничение скорости оставалось на уровне около 160 км/ч.

Кроме того, в материале издания "Радио Свобода" от 22 октября говорится, что украинские военные в отдельных подразделениях сообщали об увеличении скорости, но улучшение произошло не везде. Между тем Денис Сиеник, временный поверенный в делах Украины в США, заявил изданию, что ограничение скорости не отменено.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск восстановил доступ Украины к Starlink. Об этом он сообщил журналистам 22 октября, комментируя сообщение The Wall Street Journal о том, что он позвонил руководителю SpaceX с просьбой снять ограничения. Трамп не подтвердил и не опроверг факт разговора, отметив: "Суть в том, что он всё восстановил".

14 октября Фокус сообщал о ограничениях Starlink, на которые жаловались украинские военные. По словам советника президента Сергея Бескрестнова и других источников, терминалы перестали работать во время движения со скоростью 80–160 км/ч. Из-за этого Силы обороны лишились возможности использовать некоторые дроны-перехватчики российских "Шахедов" и наносить удары средней дальности на фронте.

20 октября ведущий Fox News выдвинул собственную версию причин отключения Starlink, упомянув предыдущие действия Илона Маска, которые, по его мнению, могли нанести ущерб Украине.