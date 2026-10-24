"Нужно сделать немедленно": Трамп заговорил о 200% пошлинах против Украины и РФ для урегулирования войны (видео)

Президент США Дональд Трамп фактически пригрозил Украине и России введением 200-процентных пошлин, если стороны не смогут достичь мирного соглашения.

Глава Белого дома пояснил, что именно введение пошлин со стороны США помогло ему урегулировать другие конфликты в мире, и высказал предположение, что именно такой подход может сработать в случае российско-украинской войны. Его выступление транслировало СМИ Magno News.

"Мы положили конец пяти войнам благодаря пошлинам. Я сказал: „Если вы продолжите воевать, мы введем против вас пошлину в размере 200%“, — и они перестали это делать", — рассказал Трамп.

Продолжая речь, президент США коснулся вопроса урегулирования российско-украинской войны. Он высказал предположение, что именно предыдущий подход к прекращению войн в мире может оказаться полезным в данном вопросе и заставить Украину и Россию заключить мир.

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"Нам, пожалуй, стоит сделать это немедленно с Украиной и Россией. Мне это даже в голову не приходило", — заявил политик.

Трамп пригрозил Украине и России 200-процентными пошлинами

Однако сразу после этих слов Трамп выразил сомнение в том, принесут ли введенные против Украины и России 200-процентные пошлины необходимый результат. По его словам, США недостаточно торгуют с этими странами, поэтому такие тарифы могут не принести пользы в урегулировании конфликта.

"Мы покупаем у них недостаточно много. Поэтому это не сработает", — сказал президент США.

Напомним, 23 октября газета The Economist сообщила, что США готовят новый мирный план по прекращению войны в Украине. В этом документе речь идет об отказе Украины от вступления в НАТО, создании демилитаризованной зоны на Донбассе и ослаблении санкций против России.

Кроме того, 23 октября Трамп заявил о снятии Илоном Маском ограничений в отношении Starlink в Украине. Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, в свою очередь, сообщил, что ограничения сняты не были.