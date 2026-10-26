"Это было очень хорошо": Трамп похвалил РФ за продажу дизеля на мировых рынках (видео)

Президент США Дональд Трамп положительно оценил соглашение с РФ по дизелю, благодаря которому, по его мнению, улучшилась ситуация на мировом рынке. При этом глава Белого дома заверил, что российское дизельное топливо продается не в США, а за рубежом. Какое новое заявление в отношении РФ сделал Трамп?

Новые заявления Дональда Трампа относительно дизельного соглашения с РФ появились 25 октября, как показали кадры в Telegram-канале СМИ "Зеркало недели". Глава США дал краткие комментарии журналистам в аэропорту перед посадкой на президентский самолет.

"Единственная договоренность, которой мы достигли с Россией — если говорить откровенно — заключалась в том, что они вывели нефть на мировой рынок. Они не отдали нефть нам; они предоставили её миру. И это было очень хорошо", — заявил Трамп.

Американский президент также подчеркнул, что ему удалось добиться от Путина того, чего не удалось добиться его предшественнику, Джо Байдену: вернуть американского гражданина [Стивена Габбарда]. Чиновник похвастался, что Путин согласился выполнить просьбу и ничего не попросил взамен. Например, Кремль мог бы попросить газовое месторождение на Аляске (месторождение "Лукойла").

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"Я добился его возвращения, просто попросив об этом Владимира Путина. И я ничего не отдал взамен, потому что Путин счел эту просьбу вполне разумной. Эти договоренности [об Аляске и "Лукойле"], вероятно, когда-нибудь будут реализованы. Но мы не позволим нефтяной отрасли стать заложницей ситуации, которая, честно говоря, уже давно должна была быть урегулирована", — сказал президент США.

Соглашение по дизельному топливу между США и РФ — заявление Трампа от 25 октября

Соглашение о дизеле между США и РФ — подробности

Отметим, что 9 октября Дональд Трамп сообщил о соглашении по дизелю между США и РФ. По словам Трампа, в течение ближайшей недели Кремль может выпустить на мировой рынок 300 тыс. тонн топлива, а через несколько месяцев — 3 млн тонн. Поскольку нефтепродукты РФ находились под санкциями из-за нападения Путина на Украину, Минфин США выдал специальное разрешение на подобную сделку. Западные аналитики отметили, что указанные объемы дизельного топлива не повлияют на его цену на американских заправках, поскольку партии из РФ слишком малы. Кроме того, основное влияние на цену на заправках оказывает заблокированный Ормузский пролив, через который почти не ходят нефтяные танкеры после войны США против Ирана.

Тем временем Белый дом начал отменять другие санкции против РФ. В частности, планируется выдавать специальные разрешения танкерам "теневого флота", перевозящим российскую нефть. По мнению чиновников администрации Трампа, такая мера снизит стоимость перевозки нефти в мире, что повлияет на цены на топливо.

При этом издание The Financial Times выявило тайное сотрудничество между российской компанией "Новатэк" и американской компанией, принадлежащей другу Дональда Трампа и строящей терминал СПГ на Аляске. Журналисты выяснили, что "Новатэк" инвестировала в строительство, несмотря на санкции США против РФ, в надежде на снятие ограничений в отношении собственного заблокированного терминала в Арктике.

Напоминаем, что 23 октября Дональд Трамп заявил, что введет гигантские пошлины для Украины и России, если они не прекратят войну в ближайшее время.