Сделка на $25 млрд: как компания Novatek РФ тайно финансировала проект США на Аляске, — FT

Американская компания Polar LNG, принадлежащая другу Трампа Джентри Бичу (Gentry Beach), с весны 2026 года приступила к реализации масштабного проекта на Аляске, как установили следователи. В проект вливаются деньги и технологии российской компании "Новатэк", поэтому почти вся команда топ-менеджмента Polar LNG со скандалом уволилась. Какие факты установили расследователи?

Президент Дональд Трамп запустил проект по освоению Аляски и Арктики, и США приступили к строительству терминала для СПГ стоимостью 25 млрд долл., говорится в материале The Financial Times. Проектом занимается компания Polar LNG, которой нужны технологии для работы в условиях Аляски, а также деньги. Инвестором выступила компания Tech Wave из Абу-Даби. Расследователи выяснили, что этой компанией руководит бывший сотрудник "Новатэка". Кроме того, они обнаружили переписку в WhatsApp, в которой генеральный директор "Новатэка" прямо говорит о финансировании проекта на Аляске за счет российских средств.

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"Сообщения в WhatsApp, с которыми ознакомилась FT, показывают, что Денис Соловьев, старший исполнительный директор и член правления "Новатэка", обсуждает финансирование проекта и пытается "ускорить процесс перевода денег" в пользу Polar Train LNG", — говорится в материале.

В материале FT пояснили, что компания "Новатэк" попала под санкции США против РФ, введенные в связи с вторжением в Украину. Под санкции попал гигантский инвестиционный проект — терминал СПГ Arctic LNG 2, и россияне хотели бы найти способ обойти ограничения. Polar LNG могла бы на законных основаниях работать с РФ, если бы дождалась разрешения Минфина США, но его до сих пор нет. Между тем, как выяснил директор Polar LNG Джоэл Риддл, сотрудничество с Кремлем уже началось, несмотря на действующие санкции.

"Бывший исполнительный директор американской компании по экспорту газа стоимостью 25 миллиардов долларов обвинил российского энергетического гиганта "Новатэк" в тайном контроле над проектом, что привело к массовой отставке руководства компании из-за опасений, что она нарушает санкции США", — написало СМИ.

Следователи уточнили, что владельцем Polar LNG является предприниматель Джентри Бич, который является другом клана Трампа и участвовал в переговорах на высоком уровне между Вашингтоном и Москвой. Неназванные источники сообщили, что среди тем переговоров действительно поднимались вопросы "потенциальных бизнес-сделок". Кроме того, FT обратило внимание на недавнее потепление американо-российских отношений и на то, что проект Polar LNG, несмотря на публичный скандал, по-прежнему поддерживается Белым домом.

Сотрудничество США и РФ — Дональд Трамп (центр) и Джентри Бич (справа) Фото: Daily Mail

Сотрудничество США и РФ — отношения Трампа и Кремля

Отметим, что Фокус писал о сотрудничестве США и РФ, о котором Дональд Трамп открыто сообщил 9 октября. Трамп заявил, что заключил соглашение о дизельном топливе, по которому Россия получила разрешение экспортировать от 300 тыс. до 3 млн топлива на мировые рынки. Для этого Минфин США выдал специальную лицензию на основании закона "Грэма-Блюменталя" о "адских санкциях" против РФ. Далее Трамп начал оказывать давление на Украину, чтобы ВСУ прекратили удары по НПЗ, поскольку это якобы влияет на цены на топливо в США. Затем Белый дом принял решение частично отменить санкции в отношении теневого флота РФ, чтобы снизить стоимость транспортировки нефти.

Напоминаем, что вечером 23 октября Дональд Трамп высказался по поводу войны РФ против Украины и заявил, что может повысить пошлины для обеих "сторон конфликта".