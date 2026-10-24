Оборудка на $25 млрд: як компанія Novatek РФ таємно фінансувала проєкт США на Алясці, — FT

Американська компанія Polar LNG, якою володіє друг Трампа Джентрі Біч (Gentry Beach), з весни 2026 року почала масштабний проєкт на Алясці, встановили розслідувачі. У проєкт вливаються гроші та технології російської компанії Novatek, тому майже вся команда топменеджменту Polar LNG зі скандалом звільнилась. Які факти встановили розслідувачі?

Президент Дональд Трамп почав проєкт з освоєння Аляски й Арктики, й США почали будувати термінал для СПГ, вартістю 25 млрд дол., ідеться у матеріалі The Financial Times. Проєктом займається Polar LNG, якій потрібні технології для роботи в умовах Аляски, і також гроші. Інвестором виступила компанія Tech Wave з Абу-Дабі. Розслідувачі з'ясували, що цією компанією керує колишній працівник Novatek. Крім того, вони побачили листування у WhatsApp, у якому СЕО Novatek прямо говорить про фінансування проєкту на Алясці російськими грошима.

"Повідомлення WhatsApp, які побачив FT, показують, що Денис Соловйов, старший виконавчий директор і член правління Novatek, обговорює фінансування проєкту та намагається "прискорити процес переказу грошей" до Polar Train LNG", — ідеться у матеріалі.

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У матеріалі FT пояснили, що компанія Novatek потрапила під санкції США проти РФ, накладені через вторгнення в Україну. Під санкціями опинився гігантський інвестиційний проєкт — термінал СПГ Arctic LNG 2, і росіяни хотіли б знайти спосіб обійти обмеження. Polar LNG могла б на законних підставах працювати з РФ, якби дочекалась дозволу Мінфіну США, але його досі немає. Тим часом, як з'ясував директор Polar LNG Джоел Ріддл, співпраця з Кремлем вже почалась, попри діючі санкції.

"Колишній виконавчий директор американського підприємства з експорту газу вартістю 25 мільярдів доларів звинуватив російського енергетичного гіганта Novatek у таємному контролі над проєктом, що спричинило масову відставку керівництва компанії через побоювання, що вона порушує санкції США", — написало медіа.

Розслідувачі уточнили, що власник Polar LNG, — підприємець Джентрі Біч, який є другом клану Трампа і брав участь у переговорах на високому рівні між Вашингтоном та Москвою. Неназвані джерела розповіли, що серед тем переговорів справді підіймали питання "потенційних бізнес-угод". Крім того, FT звернуло увагу на недавнє розморожування американо-російських відносин і на те, що проєкт Polar LNG, попри публічний скандал, все ще підтримується Білим домом.

Співпраця США та РФ — Дональд Трамп (центр) та Джентрі Біч (справа) Фото: Daily Mail

Співпраця США та РФ — відносини Трампа та Кремля

Зазначимо, Фокус писав про співпрацю США та РФ, про яку Дональд Трамп відкрито повідомив 9 жовтня. Трамп заявив, що уклав угоду про дизель, за якою Росія отримала дозвіл експортувати від 300 тис. до 3 млн пального на світові ринки. Для цього Мінфін США видав спеціальну ліцензію на підставу закону "Грема-Блюменталя" про "пекельні санкції" проти РФ. Далі Трамп почав тиснути на Україну, щоб ЗСУ спинили удари по НПЗ, оскільки це начебто впливає на ціни на пальне в США. Далі Білий дім прийняв рішення частково скасувати санкції на тіньовий флот РФ, щоб знищити ціну на транспортування нафти.

Нагадуємо, увечері 23 жовтня Дональд Трамп висловився щодо війни РФ проти України й заявив, що може підняти мита для обох "сторін конфлікту".