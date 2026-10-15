РФ зібрала 100-тисячне військо: де ворог готує прорив і чим ЗСУ можуть відповісти до зими

Під Лиманом ЗСУ ламають російські плани, під Добропіллям — стримують тиск великого угруповання РФ. Чи переростуть локальні успіхи України в перехоплення ініціативи — чи Москва ще має ресурси для нового наступу? Фокус з'ясував, із чим армії входять у зиму та де вирішуватиметься доля фронту.

Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про успіх операції "Вівальді" на Лиманському напрямку та про звільнення 277 кв. км території. Українські війська обрізали "клешню" ЗС РФ, яка охоплювала Слов'янськ з півночі. Крім того, через тиск ЗСУ російське командування забрало 1 танкову армію з-під Костянтинівки та кинули її під Лиман.

Генштаб ЗСУ розповів, що на тисячокілометровому фронті є активність лише на трьох відтинках, на яких інколи буває понад 70 атак росіян. Найбільше атак — під Добропіллям: наприклад, в період з 12-14 жовтня їх було 29-35. Також є тиск на західному фланзі на Гуляйпільському напрямку та на східному фланзі — на Костянтинівку. На решті напрямків фронту — стабільно від 1 до 10 атак.

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Українська оборона відбувається на тлі конфлікту з президентом США Дональдом Трампом, зупинки надання розвідданих та перебоїв у роботі Starlink. З огляду на ситуацію, військові експерти відповіли на низку питань щодо фронту, наступів та перспектив осінньо-зимового періоду: оцінки виявились неодностайні.

Ситуація на фронті — оперативна обстановка станом на 15 жовтня

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний супротив" Олександр Коваленко заявив, що українська армія вперше з 2022 року перейшла до контратакуючих дій. У 2023-2025 роках ішлося про переважно оборонну стратегію, тим часом на сьогодні, орієнтовно, з січня 2026 року, на окремих ділянках фронту почались системні контратакувальні операції. Разом з тим у ЗС РФ спостерігається період стагнації та спаду активності, сказав експерт.

"Станом на сьогодні українські війська з 2022 року вперше мають більш домінуючі позиції на полі бою і наші дії вони є більш результативними, аніж за минулі роки", — пояснив Фокусу Коваленко.

Військовий експерт Олег Жданов менш оптимістичний, але також відзначив успіхи ЗСУ на певних відтинках фронту. Зі слів експерта, є напрямки, на яких ЗС РФ тисне величезними силами і там не все гаразд.

"У нас на лінії фронту ситуація неоднозначна — є як позитивні, так і складні моменти", — вважає він.

Успіхи Сил оборони України та ділянки, на яких перехопили ініціативу

Обидва експерти у коментарях Фокусу відзначили успішну операцію "Вівальді", яку провів Третій армійський корпус. За оцінкою Коваленка, вона відбулась краще, ніж контрнаступальна операція у 2023 році — звільнили більшу площу. Завдяки контрнаступальним діям ослабили ЗС РФ на Слов'янсько-Краматорському плацдармі та завадили розширити зону контролю на Дворічанському плацдармі. Не ясно, чи завершились контрнаступальні дії ЗСУ на Лиманському напрямку, чи у "Трійки" будуть операції "інших композиторів".

"У росіян велика ділянка від Куп'янського напряму до Лиману та до Славянсько-Краматорського напрямку відвалюється по ініціативі", — сказав Коваленко.

Фото: DeepState

Жданов уточнив, що російські підрозділи притисли до річки Жеребець: якщо операція продовжиться, їх можуть вибити на протилежний берег і тоді ЗСУ та ЗС РФ розділятиме водна перешкода.

"Таким успіхом ми, фактично, зламали плани наступу на Донецьку область. Тобто з півночі захід в ту частину Донецької області, яку ми контролювали, на сьогоднішній вже неможливий", — каже Фокусу він.

Коваленко виділив ще одну ділянку фронту, з якої незабаром можуть з'явитись новини. Ідеться про новий напрямок контрнаступальних дій ЗСУ — про Велику Новосілку та на перетині адміністративних меж Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей.

"Росіяни по річках Гайчул, Ворона, Мокрі Яли не можуть зараз повноцінно тримати свої позиції й змушені також там відходити. Інформація щодо цієї локації, я думаю, найближчим часом також офіційно буде повідомлена", — зауважив він.

Фото: DeepState

Наступальний потенціал ЗС РФ

За оцінками експертів, росіяни не проявляються активності на колишньому Курахівському виступі, стагнація під Степногірськом, хоч Запоріжжя і далі перебуватимуть під масованими ударами. Основні два напрямки, в яких спробують наступати росіяни — це тиск на Добропілля та на Гуляйпільському напрямку. Крім того, російське командування може використати південно-слобожанський напрямок для того, щоб ослабити потенціал ЗСУ на інших відтинках фронту.

Росіяни публічно заявили, що начебто оточили Добропілля і тепер повинні якось довести, що справді це зробили. Тому вони й надалі інтенсифікують наступ на Добропільському напрямку, вважає Коваленко. Аналогічні заяви лунали щодо Куп'янська та Слов'янська, але результатів не було. На його думку, щоб зламати ситуацію на фронті, РФ повинна провести мобілізацію, інакше — росіянам почнуть відходити та віддавати окуповані території.

"Якщо це буде 300-500 тисяч, то цього їм десь на пів року точно вистачить для того, щоб повністю заморозити лінію боєзіткнення і спробувати продовжувати повзучий наступ на Слов'янськ та Краматорськ", — сказав Коваленко.

Фото: DeepState

На Добропільському напрямку ЗС РФ зібрали 100-тисячну армію, яка намагається дійти до третьої лінії оборони, пояснив Жданов. Противник має достатньо особового складу та техніки, тим часом як ЗСУ "досі не може зупинити просування російських військ". Якщо росіяни дійдуть до лінії фортифікацій, то зможуть почати наступати далі у Донецькій області, при цьому попереду у них буде степова зона, яку важко обороняти. Жданов також розповів, що на Добропілля ЗС РФ перекинули підрозділи "Рубікон", які утворили 25-кілометрову кілзону.

"Тоді ЗС РФ зробили б велике оточення на навколо міст-фортець — Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Це єдина ділянка фронту, де вони досі мають просування: успіхи незначні, але поступово наближаються", — сказав він.

Коваленко зауважив, що ділянка наступу РФ на Гуляйпільському напрямку, — це близько 20 км. За його оцінкою, на цьому невеликому відтинку росіяни ще мають можливість наступати. Але з одного боку — стагнаційний Степногірський напрямок, а з іншого — активність ЗСУ у бік річки Мокрі Яли.

"Поруч з Гуляйпільським — Оріхівський напрямок, на якому відбувається низька бойова активність ЗС РФ. Цієї активності вистачає, щоб зв'язати підрозділи ЗСУ і не допустити підсилення під Гуляйполем. Якщо ж росіяни продавлять оборону та просунуться у бік Комишувахи, то Оріхівський напрямок опиняється в оточенні", — зауважив Жданов.

Крім того, Жданов назвав ще одну загрозливу ділянку — це лінія боїв північніше Куп'янська на північному сході Харківської області. Росіяни активізувались на цьому напрямку, щоб відтягнути ресурси ЗСУ з-під Покровська та Костянтинівки.

Загрози для України під час осінньо-зимової кампанії

Напрямки наступу РФ

Коваленко виділив основний напрямок подальшого наступу РФ — це Добропілля, і додатковий — Гуляйполе. Також він додав, що неможливий наступ на Херсон чи Запоріжжя через замерзлу річку Дніпро. Якщо провести десантування на інший берег, у підрозділів будуть проблеми з логістикою, оскільки Сили оборони України триматимуть під вогневим контролем весь простір по той бік річки.

Жданов також виділив три основні напрямки, в яких він очікує активізації РФ.

"Костянтинівка, Покровськ, Гуляйполе — будуть розвиватися основні події сьогодення. І в якості відволікаючого маневру вони будуть розвивати бойові дії на південно-слобожанському напрямку", — сказав він.

Коваленко розглянув ще один наслідок можливої мобілізації у РФ, окрім втримання фронту в Україні. На його думку, якщо Кремль мобілізує більше 300-500 тис. росіян, то ітиметься про загрозу для країн Європи. Сенсу відкривати нові напрямки у Білорусі чи у Чернігівській області немає, як показав наступ на Київ у перші тижні вторгнення.

"Якщо вони підуть на мобілізацію більшої кількості особового складу, то це буде резерв для вторгнення в одну з європейських країн. Щоб підвищити максимально ставки, піти в ва-банк і почати шантажувати не Київ, в Брюссель", — сказав експерт.

Вплив погоди на ситуацію на фронті

Восени та взимку українській армії доведеться воювати в умовах прозорих лісопосадок, коли буде добре видно кожен рух противника, але так сам росіяни помічатимуть пересування наших підрозділів. Аналогічна ситуація щодо дронів: за поганих погодних умов будуть проблеми у дронів обох армій. Така ж роль бездоріжжя, яке заважатиме і українця, і росіянам. У таких умовах зіграє адаптивність української армії, яка протягом п'яти років війни пристосовувалась до змін, зауважив Коваленко. При цьому він згадав обмеження Starlink, відсутність розвідданих США, дефіцит ракетами Patriot: значна кількість проблем — переважно від дій США.

"На п'ятий рік війни, ЗСУ є найбільш високоадаптивною армією під час цієї високодинамічної війни. І тому адаптивність — це просто питання, яке вже не повинно навіть з'являтись. Ми адаптуємось майже до всіх умов, які виникають, і використовуємо їх на свою користь", — сказав експерт.

Зброя для подальшого наступу України

В умовах зупинки лінії фронту та паритету у бойових діях Україна все ще може зламати ситуацію на свою користь. Для цього необхідно перенести бойові дії на територію противника, а саме — бити балістикою, вважає Жданов. Зі слів експерта, таким чином будуть повністю зруйновані нафтопереробні заводи і їх вже не відновлять, і "треба розносити, виносити економіку Росії".

"Нам потрібно максимально переносити війну на територію Російської Федерації. Для цього потрібна балістика. Без балістичних ракет ми нічого не зробимо. Щоб переламати ситуацію таку стагнацію на фронті, нам потрібна балістика", — наголосив експерт.

Зазначимо, 5 жовтня заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін пояснив, як провели операцію "Вівальді" та чи є паритет по дронах у ЗСУ та ЗС РФ. Зі слів Жоріна, українське командування змінило підхід до планування операцій та почало активно використовуй нові технології.

Нагадуємо, Фокус розповів про ситуацію з обмеженнями на термінали Starlink та про наслідки для оборони України.