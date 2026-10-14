ЗСУ звільнили 101 кв. км: як операція "Вівальді" обрізала "кліщі" над Слов'янськом (відео)

Третій армійський корпус завершив четвертий етап контрнаступальної операції "Вівальді" на Лиманському напрямку, заявив командир, бригадний генерал Андрій Білецький. Завдяки цій операції зменшили загрозу для Слов'янська, який росіяни планували охопити "клешнею" з півночі. Які підсумки бойових дій, які протягом кількох місяців проводив Третій армійський корпус?

Під час останнього, четвертого, етапу операції "Вівальді" повернули під контроль України 101 кв. км території та звільнили три населені пункти — Зелену Долину, Липове й Колодязі, ідеться на сторінці Facebook 3 АК. На відео з кадрами операції показали фото бійців, які позували на в'їзді в село, прапор України на церкві посеред руїн та взяття в полон російських військових. Крім того, підрозділ показав, у яких напрямках наступали та як відбувався прогрес під час боїв.

Протягом усіх чотирьох етапів операції "Вівальді" вдалось звільнити сумарно 277 кв. км та 16 населених пунктів, а сумарні втрати ЗС РФ — 8 тис. осіб, сказав Білецький. При цьому під час четвертого етапу за 101 кв. км росіяни "заплатили" 3 тис. солдатів. Наголошується, що в операції брали участь п'ять основних підрозділів Третього армійського корпусу (Третя штурмова бригада, 60 та 15 бригади тощо) і також інші частини Сил оборони: серед них — оператори дронів Lasar's Groupe, центр "Альфа" СБУ.

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Командир 3 АК пояснив, що на Лиманському напрямку, на північному фланзі біля Слов'янська, проти українців воювало угрупування "Запад". Коли там почався хаос, на допомогу росіяни перекинули підрозділи 1 танкової армії з-під Краматорська (південний фланг біля Слов'янська). Завдяки контрнаступальній операції не дали ЗС РФ обхопити Слов'янськ з обох флангів та захистили трасу "Харків-Слов'янськ".

"Чотири сезони "Вівальді" завершено", — підсумував Білецький.

Операція "Вівальді" — яка ситуація під Лиманом та Слов'янськом

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та показали зміни лінії фронту на Лиманському напрямку. На карті зафіксували звільнення трьох сіл, про які згадав Білецький, та уточнили повернення контролю біля сіл Ставки та Шандриголово.

Операція "Вівальді" — фронт під Лиманом та Слов'янськом 13 жовтня, DeepState Фото: DeepState

Операція "Вівальді" — фронт під Лиманом та Слов'янськом 14 жовтня, DeepState Фото: DeepState

Перша інформація про операцію "Вівальді" з'явилась в середині вересня 2026 року. Командир 3 АК Андрій Білецький повідомив про наступальні дії ЗСУ на Лиманському напрямку та про звільнення близько 85 кв. км. Офіцер пояснив, що територія була інфільтрована російськими військовими, які по одній-дві особи пробирались в тил українським підрозділам: противника виявили та знешкодили завдяки спільній роботі Сил оборони. У відеозвіті корпусу вказали, що повернули контроль над територією, площу якої можна порівняти з Житомиром та Черніговом.

Нагадуємо, у жовтні медіа розповіли про нові рекордні втрати РФ, які відбулись у вересні 2026 року, коли з'явились перші звіти про операцію "Вівальді".