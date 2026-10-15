РФ собрала 100-тысячное войско: где враг готовит прорыв и чем ВСУ могут ответить до зимы

Под Лиманом ВСУ срывают планы России, под Добропольем — сдерживают натиск крупной группировки РФ. Перерастут ли локальные успехи Украины в перехват инициативы — или у Москвы еще есть ресурсы для нового наступления? Фокус выяснил, с чем армии вступают в зиму и где будет решаться судьба фронта.

Третий армейский корпус ВСУ сообщил об успехе операции "Вивальди" на Лиманском направлении и об освобождении 277 кв. км территории. Украинские войска отрезали "клешню" ВС РФ, которая охватывала Славянск с севера. Кроме того, под давлением ВСУ российское командование отозвало 1-ю танковую армию из-под Константиновки и перебросило её под Лиман.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на тысячекилометровом фронте наблюдается активность лишь на трёх участках, на которых порой происходит более 70 атак со стороны россиян. Больше всего атак — под Добропольем: например, в период с 12 по 14 октября их было 29–35. Также наблюдается давление на западном фланге в направлении Гуляйполя и на восточном фланге — в направлении Константиновки. На остальных участках фронта — стабильно от 1 до 10 атак.

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Украинская оборона проходит на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом, приостановки предоставления разведданных и сбоев в работе Starlink. Учитывая сложившуюся ситуацию, военные эксперты ответили на ряд вопросов о фронте, наступлениях и перспективах осенне-зимнего периода: оценки оказались неоднозначными.

Ситуация на фронте — оперативная обстановка по состоянию на 15 октября

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что украинская армия впервые с 2022 года перешла к контратакующим действиям. В 2023–2025 годах речь шла о преимущественно оборонительной стратегии, тогда как сегодня, ориентировочно с января 2026 года, на отдельных участках фронта начались системные контратакующие операции. Вместе с тем в ВС РФ наблюдается период стагнации и спада активности, сказал эксперт.

"На сегодняшний день украинские войска впервые с 2022 года занимают более доминирующие позиции на поле боя, и наши действия оказываются более результативными, чем в предыдущие годы", — пояснил Коваленко Фокусу.

Военный эксперт Олег Жданов настроен менее оптимистично, но также отметил успехи ВСУ на отдельных участках фронта. По словам эксперта, есть направления, на которых ВС РФ наносят мощные удары, и там дела обстоят не лучшим образом.

"У нас на линии фронта ситуация неоднозначна — есть как положительные, так и сложные моменты", — считает он.

Успехи Сил обороны Украины и участки, на которых им удалось перехватить инициативу

Оба эксперта в комментариях Фокусу отметили успешную операцию "Вивальди", проведенную Третьим армейским корпусом. По оценке Коваленко, она прошла лучше, чем контрнаступательная операция в 2023 году — была освобождена большая территория. Благодаря контрнаступательным действиям удалось ослабить ВС РФ на Славянско-Краматорском плацдарме и помешать расширению зоны контроля на Дворичанском плацдарме. Неясно, завершились ли контрнаступательные действия ВСУ на Лиманском направлении или в "Тройке" будут проводиться операции "других композиторов".

"У россиян большой участок от Купянского направления до Лимана и до Славянско-Краматорского направления отваливается по собственной инициативе", — сказал Коваленко.

Фото: DeepState

Жданов уточнил, что российские подразделения оттеснены к реке Жеребец: если операция продолжится, их могут выбить на противоположный берег, и тогда ВСУ и ВС РФ будут разделены водным препятствием.

"Этим успехом мы, по сути, сорвали планы наступления на Донецкую область. То есть наступление с северо-запада на ту часть Донецкой области, которую мы контролировали, на сегодняшний день уже невозможно", — говорит он Фокусу.

Коваленко выделил ещё один участок фронта, с которого в ближайшее время могут поступить новости. Речь идёт о новом направлении контрнаступательных действий ВСУ — о Великой Новоселке и на стыке административных границ Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

"Россияне на реках Гайчул, Ворона и Мокри Ялы сейчас не могут полноценно удерживать свои позиции и вынуждены отступать и оттуда. Информация об этом районе, я думаю, в ближайшее время также будет официально обнародована", — отметил он.

Фото: DeepState

Наступательный потенциал ВС РФ

По оценкам экспертов, россияне не проявляют активности на бывшем Кураховском выступе, ситуация у Степногорска остается в стагнации, хотя Запорожье и дальше будет подвергаться массированным ударам. Два основных направления, по которым россияне попытаются наступать, — это давление на Доброполье и на Гуляйпольском направлении. Кроме того, российское командование может использовать южно-слобожанское направление для того, чтобы ослабить потенциал ВСУ на других участках фронта.

Россияне публично заявили, что якобы окружили Доброполье, и теперь должны каким-то образом доказать, что действительно это сделали. Поэтому они и в дальнейшем будут активизировать наступление на Добропольском направлении, считает Коваленко. Аналогичные заявления звучали в отношении Купянска и Славянска, но результатов не было. По его мнению, чтобы переломить ситуацию на фронте, РФ должна провести мобилизацию, иначе россиянам придется отступать и сдавать оккупированные территории.

"Если это будет 300–500 тысяч, то этого им точно хватит где-то на полгода, чтобы полностью заморозить линию соприкосновения и попытаться продолжить ползучее наступление на Славянск и Краматорск", — сказал Коваленко.

Фото: DeepState

На Добропольском направлении ВС РФ сосредоточили 100-тысячную армию, которая пытается прорваться к третьей линии обороны, пояснил Жданов. У противника достаточно личного состава и техники, в то время как ВСУ "до сих пор не могут остановить продвижение российских войск". Если россияне дойдут до линии укреплений, то смогут начать наступление дальше в Донецкой области, при этом впереди у них будет степная зона, которую трудно оборонять. Жданов также рассказал, что в Доброполье ВС РФ перебросили подразделения "Рубикон", которые образовали 25-километровую зону окружения.

"Тогда ВС РФ создали бы широкое окружение вокруг городов-крепостей — Дружковки, Краматорска, Славянска. Это единственный участок фронта, где они до сих пор продвигаются: успехи незначительны, но постепенно приближаются", — сказал он.

Коваленко отметил, что участок наступления РФ на Гуляйпольском направлении составляет около 20 км. По его оценке, на этом небольшом участке у россиян ещё есть возможность наступать. Но с одной стороны — стагнирующее Степногорское направление, а с другой — активность ВСУ в сторону реки Мокрые Ялы.

"Рядом с Гуляйпольским — Ореховское направление, на котором наблюдается низкая боевая активность ВС РФ. Этой активности достаточно, чтобы занять подразделения ВСУ и не допустить подкрепления под Гуляйполем. Если же россияне прорвут оборону и продвинутся в сторону Комышувахи, то Ореховское направление окажется в окружении", — отметил Жданов.

Кроме того, Жданов назвал ещё один опасный участок — это линия боевых действий к северу от Купянска на северо-востоке Харьковской области. Россияне активизировались на этом направлении, чтобы отвлечь ресурсы ВСУ от Покровска и Константиновки.

Угрозы для Украины в ходе осенне-зимней кампании

Направления наступления РФ

Коваленко указал на основное направление дальнейшего наступления РФ — это Доброполье, а также дополнительное — Гуляйполе. Кроме того, он добавил, что наступление на Херсон или Запорожье невозможно из-за замерзшей реки Днепр. Если провести десантирование на другой берег, у подразделений возникнут проблемы с логистикой, поскольку Силы обороны Украины будут держать под огневым контролем всю территорию по ту сторону реки.

Жданов также выделил три основных направления, в которых он ожидает активизации со стороны РФ.

"Константиновка, Покровск, Гуляйполе — именно там будут разворачиваться основные события сегодняшнего дня. А в качестве отвлекающего маневра они будут вести боевые действия на южно-слобожанском направлении", — сказал он.

Коваленко рассмотрел ещё одно последствие возможной мобилизации в РФ, помимо удержания фронта в Украине. По его мнению, если Кремль мобилизует более 300–500 тыс. россиян, то речь пойдёт об угрозе для стран Европы. Смысла открывать новые направления в Беларуси или в Черниговской области нет, как показало наступление на Киев в первые недели вторжения.

"Если они приступят к мобилизации большего числа личного состава, то это станет резервом для вторжения в одну из европейских стран. Чтобы максимально повысить ставки, пойти ва-банк и начать шантажировать не Киев, а Брюссель", — сказал эксперт.

Влияние погоды на обстановку на фронте

Осенью и зимой украинской армии придется вести боевые действия в условиях прореженных лесопосадок, когда будет хорошо видно каждое движение противника, но при этом россияне также будут замечать передвижения наших подразделений. Аналогичная ситуация с дронами: при плохих погодных условиях у дронов обеих армий возникнут проблемы. Такую же роль сыграет бездорожье, которое будет мешать как украинцам, так и россиянам. В таких условиях сыграет свою роль адаптивность украинской армии, которая на протяжении пяти лет войны приспосабливалась к изменениям, отметил Коваленко. При этом он упомянул ограничения Starlink, отсутствие разведданных США, дефицит ракет Patriot: значительное количество проблем — преимущественно из-за действий США.

"На пятый год войны ВСУ являются самой адаптивной армией в ходе этой высокодинамичной войны. И поэтому адаптивность — это просто вопрос, который уже не должен даже подниматься. Мы адаптируемся практически ко всем возникающим условиям и используем их в своих интересах", — сказал эксперт.

Оружие для дальнейшего наступления Украины

В условиях застоя на линии фронта и паритета в боевых действиях Украина все еще может переломить ситуацию в свою пользу. Для этого необходимо перенести боевые действия на территорию противника, а именно — наносить удары с помощью баллистического оружия, считает Жданов. По словам эксперта, таким образом будут полностью разрушены нефтеперерабатывающие заводы, и их уже не восстановят, и "нужно разносить, выводить экономику России".

"Нам нужно максимально перенести войну на территорию Российской Федерации. Для этого нужна баллистика. Без баллистических ракет мы ничего не сможем сделать. Чтобы переломить ситуацию и преодолеть эту стагнацию на фронте, нам нужна баллистика", — подчеркнул эксперт.

Отметим, что 5 октября заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал, как была проведена операция "Вивальди", и существует ли паритет в области беспилотников между ВСУ и ВС РФ. По словам Жорина, украинское командование изменило подход к планированию операций и начало активно использовать новые технологии.

Напоминаем, что Фокус рассказал о ситуации с ограничениями на терминалы Starlink и о последствиях для обороны Украины.