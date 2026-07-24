"Готовий підписати мирну угоду у Білому домі": головне з інтерв'ю Зеленського прибічниці Трампа

Президент України поспілкувався із відомою блогеркою та журналісткою Лорою Лумер та відповідав на всі її питання стосовно Росії, відносин із президентом США Дональдом Трампом та дронової угоди.

Інтерв'ю записували у садку Маріїнського палацу у Києві. Бесіда тривала майже годину. Лаура Лумер запитала, чи готовий Зеленський підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті. Той відповів, що готовий підписати її навіть у резиденції Трампа.

Лора Лумер відверто поспілкувалась із Володимиром Зеленським

"Так, я готовий. Я готовий приїхати до Овального кабінету або Мар-а-Лаго для мирної угоди. Це залежить від Трампа", — сказав Володимир Зеленський. Загалом в інтерв'ю піднімали різні теми.

Україна передає США досвід реальної війни — готується угода по дронам

В інтерв'ю блогерці Лорі Лумер президент розповів, що Україна вже передає американцям унікальний бойовий досвід застосування морських, повітряних та далекобійних безпілотників. А в майбутньому Україна та США хочуть налагодити спільне виробництво безпілотників, у тому числі збудувати завод на території Штатів.

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"Зараз у росіян і в нас уже є дрони з дальністю понад 3 тисячі кілометрів. Цього року ми матимемо 4 тисячі кілометрів. Наступного – від 5 до 10 тисяч", — розповів президент України в інтерв'ю відомій блогерці та журналістці Лорі Лумер, яка кілька днів тому прибула до Києва. Публікуючи відео, вона зазначила, що "жодне питання не було заборонене".

Президент повідомив, що Україна та США хочуть налагодити спільне виробництво безпілотників і збудувати завод на території Сполучених Штатів. Документ щодо угоди, як стверджує Зеленський, вже майже готовий.

Він також розповів, що США отримують натомість за підтримку України: "Америка отримала досвід. Весь досвід цієї війни. Всі генерали Сполучених Штатів вже це прийняли. Америка має ексклюзив, не платячи за цей досвід своїм життям. Ми заплатили".

Лумер зізналась, що погано думала про Україну

За час інтерв'ю Лумер та Володимир Зеленській спілкувались на різні теми. Лумер під час інтерв'ю із Зеленським зізналась, що "відкрито говорила жахливі речі про Україну" та про нього самого теж.

"Я просто хотіла поділитися з вами, як людина, яка була антиукраїнською і яка споживала багато російської пропаганди — я писала статті для RT, я написала близько п'яти статей для RT, і шкодую про це. Я зрозуміла, що мене обдурила російська пропаганда. І я повірила багатьом неправдивим речам про Україну. Я колись думала, що ця країна повна нацистів", — сказала Лумер.

Зеленський відповів: "Ні, ми не нацисти".

Також обидва пожартували, що Зеленський одягнув костюм, адже це колись стало предметом конфлікту у Білому домі.

Відносини Трампа та Зеленського — найцікавіші питання інтерв'ю Лумер

Президент Володимир Зеленський також заявив, що переломним моментом у його відносинах із президентом США Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка відбулася у базиліці Святого Петра у Римі у квітні 2025 року.

Зеленському нагадали про різкий конфлікт в Овальному кабінеті у 2025 році, коли Джей Ді Венс запропонував дати шанс дипломатії Трампа врегулювати війну, а Зеленський відповів, що дипломатія з Росією з 2014 року не працює.

Після цього журналістка поцікавилася, що змінилося, адже нині складається враження, що відносини між двома президентами значно покращилися.

"Абсолютно. У нас був перший переломний момент у Римі, у Ватикані. Це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це був історичний момент, тому що за 15–20 хвилин ми змінили наші взаємини", – сказав український президент.

За словами Зеленського, під час зустрічі поруч не було нікого, окрім них двох.

Він зазначив, що не розкриватиме деталей цієї бесіди, але наголосив – саме довірливий діалог між лідерами має велике значення.

"Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей", – підсумував президент.

Зеленський попередив, що як колись Радянський Союз був найнебезпечнішим ворогом для Сполучених Штатів, так і нині, якщо Росія знову стане Радянським Союзом, то серед ворогів США будуть і РФ, і Китай: "Найбільша імперія, найбільша армія у світі, і вони будуть справді більшими за Сполучені Штати. І це буде небезпечно для вас".

Фото: Скріншот

Лора Лумер під час інтерв'ю із Зеленським навіть запитала його про головний фейк російської пропаганди щодо нього:

"Правда чи неправда: Ви вживали кокаїн з Макроном чи ні?" – спитала журналістка.

"Звичайно, ні. Ніколи", — сказав президент та розсміявся.

Також вона спитала, хто, на його думку "найкращий президент Сполучених Штатів?"

- Лінкольн.

- Президент Трамп подивиться це інтерв'ю.

- Трамп — хороший, сильний лідер. Найкращий він чи ні, звичайно, історія дасть відповідь, — відповів Зеленський.

Також Лора Лумер сказала, що вона впевнена у тому, що Росія платить американським впливовим особам і попросила: "Якщо у вас є якісь докази цього, будь ласка, надайте їх мені". Зеленський погодився.

"Я думаю, що більше американців повинні визнати, що їх обдурила російська пропаганда", — зазначила журналістка.

Нагадаємо, наближена до Дональда Трампа американська блогерка Лора Лумер прибула до України, аби на власні очі побачити наслідки російської агресії та перевірити факти. Вона публічно визнала, що роками перебувала під впливом кремлівської пропаганди та поширювала фейки про українців.

Лора Лумер вже відвідала Лавру, яку недавно атакували росіяни та зазначила, що "Путін забезпечив дроновий удар по Ісусу Христу".