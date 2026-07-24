"Готов подписать мирное соглашение в Белом доме": главное из интервью Зеленского стороннице Трампа

Президент Украины пообщался с известной блогершей и журналисткой Лорой Лумер и ответил на все её вопросы о России, отношениях с президентом США Дональдом Трампом и соглашении о дронах.

Интервью записывали в саду Мариинского дворца в Киеве. Беседа длилась почти час. Лаура Лумер спросила, готов ли Зеленский подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете. Тот ответил, что готов подписать его даже в резиденции Трампа.

Лора Лумер откровенно пообщалась с Владимиром Зеленским

"Да, я готов. Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для заключения мирного соглашения. Это зависит от Трампа", — сказал Владимир Зеленский. В целом в интервью затрагивались различные темы.

Украина делится с США опытом реальной войны — готовится соглашение по дронам

В интервью блогерше Лоре Лумер президент рассказал, что Украина уже делится с американцами уникальным боевым опытом применения морских, воздушных и дальнобойных беспилотников. А в будущем Украина и США намерены наладить совместное производство беспилотников, в том числе построить завод на территории США.

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"Сейчас у россиян и у нас уже есть дроны с дальностью более 3 тысяч километров. В этом году у нас будет 4 тысячи километров. В следующем — от 5 до 10 тысяч", — рассказал президент Украины в интервью известной блогерше и журналистке Лоре Лумер, которая несколько дней назад прибыла в Киев. Публикуя видео, она отметила, что "ни один вопрос не был запрещен".

Президент сообщил, что Украина и США намерены наладить совместное производство беспилотников и построить завод на территории Соединенных Штатов. Документ о соглашении, как утверждает Зеленский, уже почти готов.

Он также рассказал, что США получают взамен за поддержку Украины: "Америка получила опыт. Весь опыт этой войны. Все генералы Соединённых Штатов уже это осознали. Америка обладает эксклюзивным преимуществом, не платя за этот опыт своими жизнями. Мы заплатили".

Лумер призналась, что плохо отзывалась об Украине

В ходе интервью Лумер и Владимир Зеленский беседовали на различные темы. Лумер во время интервью с Зеленским призналась, что "откровенно высказывала ужасные вещи об Украине" и о нем самом тоже.

"Я просто хотела поделиться с вами своим опытом как человек, который раньше был настроен антиукраински и подвергался сильному влиянию российской пропаганды — я писала статьи для RT, написала около пяти статей для RT, и сожалею об этом. Я поняла, что меня обманула российская пропаганда. И я поверила во многие ложные вещи об Украине. Раньше я думала, что эта страна полна нацистов", — сказала Лумер.

Зеленский ответил: "Нет, мы не нацисты".

Кроме того, оба пошутили, что Зеленский надел костюм, ведь это когда-то стало причиной конфликта в Белом доме.

Отношения Трампа и Зеленского — самые интересные вопросы интервью Лумер

Президент Владимир Зеленский также заявил, что переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом стала краткая личная встреча в Ватикане, которая состоялась в базилике Святого Петра в Риме в апреле 2025 года.

Зеленскому напомнили о резком конфликте в Овальном кабинете в 2025 году, когда Джей Ди Венс предложил дать шанс дипломатии Трампа урегулировать войну, а Зеленский ответил, что дипломатия с Россией с 2014 года не работает.

После этого журналистка поинтересовалась, что изменилось, ведь сейчас создается впечатление, что отношения между двумя президентами значительно улучшились.

"Совершенно верно. У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это был исторический момент, потому что за 15–20 минут мы изменили наши отношения", — сказал украинский президент.

По словам Зеленского, во время встречи рядом не было никого, кроме них двоих.

Он отметил, что не будет раскрывать подробности этой беседы, но подчеркнул: именно доверительный диалог между лидерами имеет большое значение.

"Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей", — подытожил президент.

Зеленский предупредил, что, как когда-то Советский Союз был самым опасным врагом для Соединенных Штатов, так и сейчас, если Россия вновь станет Советским Союзом, то среди врагов США будут и РФ, и Китай: "Крупнейшая империя, крупнейшая армия в мире, и они будут действительно больше, чем Соединённые Штаты. И это будет опасно для вас".

Фото: Скриншот

Лора Лумер во время интервью с Зеленским даже спросила его о главном фейке российской пропаганды в его адрес:

"Правда это или нет: вы употребляли кокаин вместе с Макроном или нет?" — спросила журналистка.

"Конечно, нет. Никогда", — сказал президент и рассмеялся.

Кроме того, она спросила, кто, по его мнению, "лучший президент Соединённых Штатов?"

- Линкольн.

- Президент Трамп посмотрит это интервью.

- Трамп — хороший, сильный лидер. Лучший он или нет — на этот вопрос, конечно, ответит история, — ответил Зеленский.

Кроме того, Лора Лумер заявила, что она уверена в том, что Россия платит влиятельным американским лицам, и попросила: "Если у вас есть какие-либо доказательства этого, пожалуйста, предоставьте их мне". Зеленский согласился.

"Я думаю, что больше американцев должны признать, что их обманула российская пропаганда", — отметила журналистка.

Напомним, близкая к Дональду Трампу американская блогерша Лора Лумер прибыла в Украину, чтобы воочию увидеть последствия российской агрессии и проверить факты. Она публично признала, что на протяжении многих лет находилась под влиянием кремлевской пропаганды и распространяла фейки об украинцах.

Лора Лумер уже побывала в Лавре, на которую недавно напали россияне, и отметила, что "Путин организовал удар дронов по Иисусу Христу".