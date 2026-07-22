Приехала, чтобы разоблачить Украину, но была удивлена: соратница Трампа сделала громкое признание (фото)

Близкая к Дональду Трампу американская блогерша Лора Лумер прибыла в Украину, чтобы воочию увидеть последствия российской агрессии и проверить факты. Извлекая уроки из собственного опыта, она публично признала, что на протяжении многих лет находилась под влиянием кремлевской пропаганды и распространяла фейки об украинцах.

Поводом для громкого заявления стала реакция российского телеканала RT. Накануне визита Лумер в Украину кремлевские СМИ обвинили её в "переоценке позиции" и призвали удалить старые публикации, в которых она называла Украину "нацистской", а Владимира Зеленского — "сторонником джихадистов".

Лора Лумер приехала в Украину Фото: Скриншот

В ответ в сети X блогерша подчеркнула, что намеренно оставляет свои прежние посты в качестве доказательства собственной ошибки. Она объяснила, что долгое время жила в медиапузыре и попала под влияние российских манипуляций, поэтому приехала, чтобы найти доказательства той пропаганды, которой её кормили, или же рассказать всем правду, если этих "доказательств" не окажется.

Відео дня

В первый же день пребывания в Украине Лумер посетила места, где были совершены преступления со стороны России, и пообщалась с представителями служб, занимающихся возвращением военнопленных. Она увидела фотографии священников, убитых россиянами в Буче, и посетила братскую могилу мирных жителей, расстрелянных оккупантами.

Кроме того, блогерше показали фотографии украинских пленных, которым российские военные выжигали свастики на лбу. После увиденного Лумер заявила, что именно Россия и Путин оправдывают джихадистов и являются настоящими нацистами, а её долг теперь — публично исправить свои предыдущие ошибочные высказывания.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Американская политическая активистка Лора Лумер высказала предположение, что Россия или Иран могли отравить сенатора Линдси Грэма, который внезапно скончался.

Свитлицкая и Цимбалюк возмутили украинцев после митинга.

Кроме того, 73-летняя первая леди Франции Брижит Макрон станцевала во время концерта на стадионе, и это стало новым мемом.