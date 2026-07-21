"Лучше бы молчали": Светлицкая и Цимбалюк возмутили украинцев после митинга (фото)
Украинская актриса Елена Светлицкая присоединилась к митингу против отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. Ей составил компанию коллега и друг Тарас Цимбалюк.
В Instagram актриса поделилась снимками с акции протеста, но украинцев возмутила надпись на картонке Елены. Она заявила: "Хватит забирать лучших мужчин".
Светлицкая посетила митинг
Актриса вспомнила, как в 2004 году участвовала в митинге в родном Гадяче.
"В Киев в 13 лет меня никто не пустил. Поэтому в рыжей шубе, вся обвешанная оранжевыми лентами с красным "Да!", я стояла маленькой на центральной площади Гадяча. Мне не нужна была компания для того, чтобы отстаивать свое будущее", — вспомнила Светлицкая.
В 2013 году актриса разносила на Майдане бутерброды и возвращалась домой под выстрелы.
"Мама, прости, что не призналась тебе, что всё-таки была там! Не хотела, чтобы ты волновалась", — написала она.
Елена добавила, что сейчас ей снова приходится отстаивать своё будущее.
"За эти годы многое изменилось — но одно осталось прежним: я гражданка своей лучшей страны. Я никуда не уехала ни из-за войны, ни из-за ракет, которые нечем сбить, ни из-за отсутствия стабильности", — написала актриса.
Реакция сети
В комментариях к посту Елены украинцы высказали критику в связи с надписью на картонке актрисы:
- "Так а куда же забрали твоего Тарасика?" — спросил ветеран Олег Симороз.
- "Лучше бы вы молчали. Ваша картонка — плевок в лицо военным и их семьям".
- "Елена, а вы в курсе, о чём вообще этот митинг?"
- "Показушное представление. Не верю. Даже стоя там, она играет роль актрисы и позирует как модель. Фу".
- "Позвольте напомнить, что лучшие мужчины ушли сами".
- "То есть в армии должны быть самые худшие? Дамы и господа военные, не мешайте своей войной жить лучшим людям их лучшую жизнь. Молча служите себе, менять вас не будут. Правильно ли я поняла этот глубокий посыл?"
- "А какие это — лучшие мужчины? А не лучших нельзя? А те, кто воюет без ротаций, не лучшие?"
- "Елена, попробуйте чуть больше учитывать контекст того, что происходит в стране".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- 15 июля стало известно об отставке министра обороны Михаила Федорова. Украинцы не стали молчать и начали собираться на митинги против решения властей.
- Супруга бывшего министра обороны на фоне протестов против его отставки резко высказалась о женщинах, которые переходят границы.
Кроме того, знакомая бывшего министра обороны Украины показала, как он выглядел в 2013 году.