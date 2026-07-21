"Лучше бы молчали": Светлицкая и Цимбалюк возмутили украинцев после митинга (фото)

Украинская актриса Елена Светлицкая присоединилась к митингу против отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. Ей составил компанию коллега и друг Тарас Цимбалюк.

В Instagram актриса поделилась снимками с акции протеста, но украинцев возмутила надпись на картонке Елены. Она заявила: "Хватит забирать лучших мужчин".

Светлицкая посетила митинг

Актриса вспомнила, как в 2004 году участвовала в митинге в родном Гадяче.

"В Киев в 13 лет меня никто не пустил. Поэтому в рыжей шубе, вся обвешанная оранжевыми лентами с красным "Да!", я стояла маленькой на центральной площади Гадяча. Мне не нужна была компания для того, чтобы отстаивать свое будущее", — вспомнила Светлицкая.

В 2013 году актриса разносила на Майдане бутерброды и возвращалась домой под выстрелы.

"Мама, прости, что не призналась тебе, что всё-таки была там! Не хотела, чтобы ты волновалась", — написала она.

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Елена добавила, что сейчас ей снова приходится отстаивать своё будущее.

Елена Светлицкая на митинге Фото: Instagram

"За эти годы многое изменилось — но одно осталось прежним: я гражданка своей лучшей страны. Я никуда не уехала ни из-за войны, ни из-за ракет, которые нечем сбить, ни из-за отсутствия стабильности", — написала актриса.

Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк на митинге Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях к посту Елены украинцы высказали критику в связи с надписью на картонке актрисы:

"Так а куда же забрали твоего Тарасика?" — спросил ветеран Олег Симороз.

"Лучше бы вы молчали. Ваша картонка — плевок в лицо военным и их семьям".

"Елена, а вы в курсе, о чём вообще этот митинг?"

"Показушное представление. Не верю. Даже стоя там, она играет роль актрисы и позирует как модель. Фу".

"Позвольте напомнить, что лучшие мужчины ушли сами".

"То есть в армии должны быть самые худшие? Дамы и господа военные, не мешайте своей войной жить лучшим людям их лучшую жизнь. Молча служите себе, менять вас не будут. Правильно ли я поняла этот глубокий посыл?"

"А какие это — лучшие мужчины? А не лучших нельзя? А те, кто воюет без ротаций, не лучшие?"

"Елена, попробуйте чуть больше учитывать контекст того, что происходит в стране".

Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

15 июля стало известно об отставке министра обороны Михаила Федорова. Украинцы не стали молчать и начали собираться на митинги против решения властей.

Супруга бывшего министра обороны на фоне протестов против его отставки резко высказалась о женщинах, которые переходят границы.

Кроме того, знакомая бывшего министра обороны Украины показала, как он выглядел в 2013 году.