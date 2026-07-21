"Краще б мовчали": Світлицька та Цимбалюк обурили українців після мітингу (фото)
Українська акторка Олена Світлицька приєдналася до мітингу проти відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Компанію їй склав колега та друг Тарас Цимбалюк.
В Instagram акторка поділилася кадрами з протесту, але українців обурив напис на картонці Олени. Вона заявила: "Досить забирати найкращих чоловіків".
Світлицька відвідала мітинг
Акторка пригадала, як у 2004 році мітингувала в рідному Гадячі.
"В Київ в 13 років мене ніхто не пустив. Тому в рудій шубі, вся обвішана помаранчевими стрічками з червоним "Так!" я стояла малою на центральній площі Гадяча. Мені не потрібна була компанія для того, щоб відстоювати своє майбутнє", — пригадала Світлицька.
У 2013 році акторка носила на Майдані бутерброди та поверталася додому під вистріли.
"Мама, вибач, шо тобі не зізналась, шо таки була там! Не хотіла, шоб ти хвилювалась", — написала вона.
Олена додала, що зараз знову доводиться відстоювати своє майбутнє.
"За ці роки багато змінилось — але не змінилось одне — я громадянка своєї найкращої країни. Я нікуди не поїхала ні через війну, ні через балістику, яку нічим збивати, ні через відсутність стабільності", — написала акторка.
Реакція мережі
У коментарях до допису Олени українці висловили критику через напис на картонці акторки:
- "Так а куди твого Тарасіка забрали?" — запитав ветеран Олег Симороз.
- "Краще б ви мовчали. Ваша картонка — плювок в обличчя військовим і їхнім родинам".
- "Олено, а ви в курсі, про що взагалі мітинг?"
- "Показушна вистава. Не вірю. Навіть стоячи там, грає актрису і позує як модель. Фу".
- "Дозвольте нагадати, що найкращі чоловіки пішли самі".
- "Тобто у війську мають бути найгірші? Пані та панове військові, не заважайте своєю війною жити найкращим людям своє найкраще життя. Мовчки собі служіть, міняти вас не будуть. Правильно я зрозуміла цей глибокий меседж?"
- "А які це — найкращі чоловіки? А не найкращих можна? А ті, що воюють без ротацій не найкращі?"
- "Олено, спробуйте бути трохи більше в контексті того, що відбувається в країні".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- 15 липня стало відомо про відсткавку міністра оборони Михайла Федорова. Українці мовчати не стали та почали збиратися на мітинги проти рішення влади.
- Дружина колишнього міністра оборони на фоні протестів проти його відставки різко висловилася про жінок, які переходять межі.
Крім того, знайома колишнього міністра оборони України показала, як той виглядав у 2013 році.