"Краще б мовчали": Світлицька та Цимбалюк обурили українців після мітингу (фото)

Українська акторка Олена Світлицька приєдналася до мітингу проти відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Компанію їй склав колега та друг Тарас Цимбалюк.

В Instagram акторка поділилася кадрами з протесту, але українців обурив напис на картонці Олени. Вона заявила: "Досить забирати найкращих чоловіків".

Світлицька відвідала мітинг

Акторка пригадала, як у 2004 році мітингувала в рідному Гадячі.

"В Київ в 13 років мене ніхто не пустив. Тому в рудій шубі, вся обвішана помаранчевими стрічками з червоним "Так!" я стояла малою на центральній площі Гадяча. Мені не потрібна була компанія для того, щоб відстоювати своє майбутнє", — пригадала Світлицька.

У 2013 році акторка носила на Майдані бутерброди та поверталася додому під вистріли.

"Мама, вибач, шо тобі не зізналась, шо таки була там! Не хотіла, шоб ти хвилювалась", — написала вона.

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Олена додала, що зараз знову доводиться відстоювати своє майбутнє.

Олена Світлицька на мітингу Фото: Instagram

"За ці роки багато змінилось — але не змінилось одне — я громадянка своєї найкращої країни. Я нікуди не поїхала ні через війну, ні через балістику, яку нічим збивати, ні через відсутність стабільності", — написала акторка.

Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк на мітингу Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях до допису Олени українці висловили критику через напис на картонці акторки:

"Так а куди твого Тарасіка забрали?" — запитав ветеран Олег Симороз.

"Краще б ви мовчали. Ваша картонка — плювок в обличчя військовим і їхнім родинам".

"Олено, а ви в курсі, про що взагалі мітинг?"

"Показушна вистава. Не вірю. Навіть стоячи там, грає актрису і позує як модель. Фу".

"Дозвольте нагадати, що найкращі чоловіки пішли самі".

"Тобто у війську мають бути найгірші? Пані та панове військові, не заважайте своєю війною жити найкращим людям своє найкраще життя. Мовчки собі служіть, міняти вас не будуть. Правильно я зрозуміла цей глибокий меседж?"

"А які це — найкращі чоловіки? А не найкращих можна? А ті, що воюють без ротацій не найкращі?"

"Олено, спробуйте бути трохи більше в контексті того, що відбувається в країні".

Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

15 липня стало відомо про відсткавку міністра оборони Михайла Федорова. Українці мовчати не стали та почали збиратися на мітинги проти рішення влади.

Дружина колишнього міністра оборони на фоні протестів проти його відставки різко висловилася про жінок, які переходять межі.

Крім того, знайома колишнього міністра оборони України показала, як той виглядав у 2013 році.