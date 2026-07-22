Приїхала викривати Україну, але була здивована: соратниця Трампа зробила гучне зізнання (фото)

Наближена до Дональда Трампа американська блогерка Лора Лумер прибула до України, аби на власні очі побачити наслідки російської агресії та перевірити факти. Дезінфікована власним досвідом, вона публічно визнала, що роками перебувала під впливом кремлівської пропаганди та поширювала фейки про українців.

Приводом для гучної заяви стала реакція російського телеканалу RT. Напередодні візиту Лумер до України кремлівські медіа звинуватили її у "перевзуванні" та закликали видалити старі публікації, де вона називала Україну "нацистською", а Володимира Зеленського — "прихильником джихадистів".

Лора Лумер приїхала в Україну Фото: Скриншот

У відповідь у мережі X блогерка підкреслила, що навмисно залишає свої минулі дописи як доказ власної помилки. Вона пояснила, що тривалий час жила в медіабульбашці й потрапила під вплив російських маніпуляцій, тому приїхала знайти докази тієї пропаганди, якою її годували, або ж розповісти усім правду, якщо цих "доказів" не виявиться.

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У перший же день перебування в Україні Лумер відвідала місця російських злочинів і поспілкувалася з представниками служб, які займаються поверненням військовополонених. Вона побачила світлини священників, убитих росіянами в Бучі, та відвідала братську могилу цивільних, розстріляних окупантами.

Крім того, блогерці показали фотографії українських полонених, яким російські військові випалювали свастики на лобі. Після побаченого Лумер заявила, що саме Росія та Путін виправдовують джихадистів і є справжніми нацистами, а її обов'язок тепер — публічно виправити свої попередні хибні висловлювання.

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