В Украине могут продлить военное положение и мобилизацию: Зеленский подал законопроект в Раду

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации ещё на 90 дней.

Соответствующие законодательные инициативы уже зарегистрированы на официальном веб-портале Верховной Рады Украины. Парламентариям был передан на рассмотрение пакет документов, включающий текст законопроекта, постановления и пояснительную записку с обоснованием необходимости продления военного положения.

В аннотации к законопроекту №16182 указано, что предложение Зеленского должно быть передано на рассмотрение комитета ВР по национальной безопасности. Затем состоится голосование в Верховной Раде. В пояснительной записке указано, что продление военного положения "будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии Российской Федерации в отношении Украины". Еще один законопроект, №16183, касается продления сроков проведения общей мобилизации.

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После принятия законопроекта №16182 о военном положении в сессионном зале он действует сразу, а №16183 о мобилизации — после публикации в прессе и с 31 октября, указано в документах. Продление сроков еще на 90 дней означает, что военное положение и мобилизация будут продолжаться с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года.

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