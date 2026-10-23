Без 100% бронювання, але з ротаціями: як уряд змінив правила мобілізації (відео)

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що уряд фіналізував зміни у бронюванні від мобілізації. Незабаром скасують норму про 100% бронювання, але у деяких підприємств буде можливість повернути ліміти. Які нові рішення Кабміну щодо мобілізації, який підприємств вони стосуються та коли вони почнуть працювати?

Уряд вирішив змінити систему бронювання, оскільки помітив зловживання, тим часом як бійцям на фронті потрібна ротація, ідеться у заяві Корецького від 23 жовтня. В Україні скасовують безумовне 100-відсоткове бронювання та відділяють критичність підприємства від його економічних показників. При цьому навіть якщо компанія ОПК чи енергетичної сфери втратить можливість бронювати 100% працівників, це можуть скасувати після звернення у Координаційний центр.

Зміни у бронюванні — Корецький про рішення уряду

Корецький опублікував трихвилинне відео, у якому коротко обґрунтував потребу у нових правилах бронювання та повідомив, що зміни почнуть працювати з 1 грудня 2026 року. Зі слів прем'єра, змінюють правила, які будуть зрозумілі у тилу та на фронті й врахують щомісячне зростання кількості заброньованих попри потреби військових частин.

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"Уряд фіналізував зміни в системі бронювання. Тому ухвалюємо складні, але необхідні рішення", — заявив посадовець.

Зміни у бронюванні — яке рішення уряду Корецького

Зміни щодо критично важливих підприємств:

критичність підприємства відділять від економічних показників;

"нічого не зміниться" для підприємств сфери оборони, енергетики, зв'язку, логістики, житлово-комунального господарства тощо;

переглянуть галузеві та регіональні критерії критичності та перевірять на зловживання.

Зміни у відсотку бронювання від мобілізації:

скасовують норму бронювання 100% від енергетиків та сфери оборонно-промислового комплексу. Корецький запевнив, що це не ослабить "роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру";

підприємство може отримати 100% бронювання, якщо виконає мобілізаційне зобов'язання — тобто надасть необхідну кількість людей для війська. При цьому за цим працівником залишається робоче місце і зарплата. Міноборони та Мінекономіки разом з бізнесом пропрацюють такі умови;

підприємство може повернути 100% бронювання, якщо доведе це Координаційному центру, який створять у Києві.

Корецький пояснив, що зміни в бронюванні запроваджують для того, щоб з'явилась можливість ротації бійців на фронті й щоб при цьому нікого не хапали на вулицях.

"Уряд має на меті до 1 грудня затвердити такий прозорий, чесний і дієвий механізм. Це дасть впевненість тим, хто на фронті, ротація можлива і на їхнє місце прийдуть інші. А тим, хто йде служити, що вони йдуть на чітко визначений термін", — сказав він.

Зазначимо, 16 жовтня Корецький висловлювався щодо змін в бронюванні. Посадовець розповів, що на деяких підприємствах енергетики виконували критичні ремонти, умовно, 20 працівників, а решта 80 були працевлаштовані задля броні.

Нагадуємо, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що парламентарі готують власні зміни в системі бронювання, щоб менше постраждав бізнес та ОПК.