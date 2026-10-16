Зміна 100% бронювання від мобілізації: що зміниться для ОПК та критичної інфраструктури (відео)

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що уряд планує внести нові зміни у систему бронювання від мобілізації. Серед іншого, повернуться до попередньої формули розрахунку кількості людей, які матимуть відстрочку. Тим часом прем'єр Сергій Корецький анонсував нове рішення та пояснив, чому змінюють вимоги до критичних підприємств. Що відомо про рішення Кабміну, яке приймуть менш ніж через тиждень після попередніх змін?

Інформація про скасування певних положень оновленої системи бронювання з'явилось у Telegram-каналі Гончаренка близько 11-12 год 16 жовтня. Нардеп посилався на неназвані джерела в уряді прем'єра Сергія Корецького, які розповіли про нову постанову. Згідно з даними джерела, постанова з'явиться вже на наступному тижні: точна дата не вказана.

У дописі нардепа ідеться про дві тези щодо правил бронювання, які днями запровадив уряд, та пояснив, що залишать, а що заберуть.

Які можливі зміни щодо правил мобілізації:

формула для розрахунку кількості заброньованих на підприємствах та у компаніях — повернуть до попереднього вигляду. Тобто відсоток заброньованих відраховуватимуть від усієї чисельності працівників. У попередньому рішенні уряду з загальної чисельності працівників видаляли людей з відстрочками через стан здоров'я, родичів з проблемним здоров'ям тощо, і тоді вже рахували квоту на бронювання.

Координаційний центр для визначення статусу критичної інфраструктури — ця позиція залишиться.

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Гончаренко розкритикував ідею щодо координаційного центру, оскільки вважає, що це посилить корупцію.

Зміни в бронюванні — Гончаренко про нові рішення уряду Фото: Скриншот

Зміни в бронюванні — що пропонують нардепи та прем'єр

Вдень 16 жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький виступив на пленарному засіданні Верховної Ради. Посадовець заявив, що не планують кардинальні зміни у системі бронювання, але все ж відмовляться від 100% броні. Зі слів Корецького, переглянуть квоти на захист від мобілізації працівників критично важливих підприємств (ВПК та енергетики), оскільки зафіксували "багато зловживань".

"Генштаб потребує військових, це факт. Тому ми зараз і працюємо. І немає за що переживати критичним підприємствам, які дійсно є критичними, і оборонному комплексу, і енергетичному комплексу. Точно можу сказати з великою впевненістю, що для цих людей, для цих підприємств, для цих виробництв ніяких радикальних змін не буде", — запевнив Корецький.

Разом з публікацією Гончаренка про зміни в бронюванні з'явився проєкт постанови нардепів №16160 про скасування частини рішень щодо бронювання від мобілізації. Проєкт ініціював народний обранець від партії "Голос" Ярослав Железняк та ще 62 нардепи. У постанові пропонують скасувати рішення Кабміну, провести консультації з представниками бізнесу і тоді прийняти нову постанову, яка усіх задовольнить.

Зазначимо, 13 жовтня Кабінет міністрів затвердив постанову про зміни в бронюванні. Згідно з оновленим рішенням, планували переробити формулу розрахунку чисельності заброньованих та змінили квоти. Для підприємств оборонної сфери квоту зі 100% зменшили до 85%, для комунальної сфери — з 85% до 60%, а для інших підприємств критичної інфраструктури — без змін, на рівні 50%. Крім того, має бути створений Координаційний центр, до складу якого увійдуть представники низки міністерств, і також силовики: вони повинні вирішувати протягом 1-5 днів, яке підприємство є критичним, а яке — ні.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про категорії українців, які матимуть право на відстрочку та бронювання відповідно до рішення уряду, та опублікував оцінки експертів щодо наслідків для бізнесу.