Изменение 100% бронирования от мобилизации: что изменится для ОПК и критической инфраструктуры (видео)

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что правительство планирует внести новые изменения в систему бронирования от мобилизации. Среди прочего, вернется прежняя формула расчета количества людей, которым будет предоставлена отсрочка. Тем временем премьер Сергей Корецкий анонсировал новое решение и объяснил, почему меняют требования к критически важным предприятиям. Что известно о решении Кабмина, которое примут менее чем через неделю после предыдущих изменений?

Информация об отмене некоторых положений обновленной системы бронирования появилась в Telegram-канале Гончаренко около 11-12 часов 16 октября. Народный депутат сослался на неназванные источники в правительстве премьера Сергея Корецкого, которые рассказали о новом постановлении. Согласно данным источника, постановление появится уже на следующей неделе: точная дата не указана.

В посте народного депутата речь идет о двух положениях, касающихся правил бронирования, которые на днях ввело правительство, а также о том, что останется в силе, а что отменят.

Какие изменения могут произойти в правилах мобилизации:

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формула расчета количества забронированных на предприятиях и в компаниях — вернут к прежнему виду. То есть процент забронированных будут рассчитывать от общей численности работников. В предыдущем решении правительства из общей численности работников исключались люди с отсрочками по состоянию здоровья, родственники с проблемами со здоровьем и т. п., и уже после этого рассчитывалась квота на бронирование.

Координационный центр по определению статуса критической инфраструктуры — эта позиция останется.

Гончаренко раскритиковал идею создания координационного центра, поскольку считает, что это усилит коррупцию.

Изменения в системе бронирования — Гончаренко о новых решениях правительства Фото: Скриншот

Изменения в бронировании — что предлагают нардепы и премьер-министр

Днем 16 октября премьер-министр Сергей Корецкий выступил на пленарном заседании Верховной Рады. Чиновник заявил, что кардинальных изменений в системе бронирования не планируется, но все же откажутся от 100-процентной брони. По словам Корецкого, пересмотрят квоту на защиту от мобилизации работников критически важных предприятий (ВПК и энергетики), поскольку зафиксировали "многочисленные злоупотребления". По оценке чиновников, предприятия с правом бронирования "могут раздувать штат до бесконечности".

"Генштаб нуждается в военных, это факт. Поэтому мы сейчас и работаем. И нет повода для беспокойства ни у предприятий, которые действительно являются критически важными, ни у оборонного комплекса, ни у энергетического комплекса. Могу с полной уверенностью сказать, что для этих людей, для этих предприятий, для этих производств никаких радикальных изменений не будет", — заверил Корецкий.

Одновременно с публикацией Гончаренко об изменениях в порядке бронирования появился проект постановления народных депутатов № 16160 об отмене части решений, касающихся бронирования от мобилизации. Проект инициировал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк и еще 62 народных депутата. В постановлении предлагается отменить решение Кабмина, провести консультации с представителями бизнеса и затем принять новое постановление, которое устроит всех.

Отметим, что 13 октября Кабинет министров утвердил постановление об изменениях в системе бронирования. Согласно обновленному решению, планировалось пересмотреть формулу расчета численности забронированных сотрудников и изменить квоты. Для предприятий оборонной сферы квоту со 100% снизили до 85%, для коммунальной сферы — с 85% до 60%, а для других предприятий критической инфраструктуры — без изменений, на уровне 50%. Кроме того, должен быть создан Координационный центр, в состав которого войдут представители ряда министерств, а также силовики: они должны в течение 1–5 дней определять, какое предприятие является критически важным, а какое — нет.

Напоминаем, что Фокус собрал информацию о категориях украинцев, которые будут иметь право на отсрочку и бронирование в соответствии с решением правительства, и опубликовал оценки экспертов относительно последствий для бизнеса.