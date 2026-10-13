Правительство приняло решение об изменении правил бронирования: уменьшили ли лимиты для ОПК, — СМИ

Кабмин на заседании 13 октября утвердил изменения в правилах бронирования военнообязанных, которые должны быть доработаны в течение пяти дней, сообщают народные депутаты. Окончательного решения об уменьшении лимитов бронирования для критически важных предприятий принято не было, и официального сообщения Кабмина также не последовало.

По информации источника Forbes, правительство пока не определилось с вопросом снижения процентных лимитов бронирования. Соответствующие изменения планируется доработать в течение следующих пяти дней.

Ранее предлагалось снизить лимиты:

для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора — со 100 % до 85 %;

для жилищно-коммунальных предприятий — с 75% до 60%.

Для остальных предприятий, имеющих критически важное значение, лимит в проекте остается на уровне 50 %, как и сейчас. Эти параметры приведены в инфографике, посвященной проекту постановления Минэкономики от 9 октября.

Основа для расчета 50 %

Фото: Скриншот

По информации депутата Ярослава Железняка, из законопроекта также исключают норму о 50-процентной базе для расчета. То есть работников с отсрочкой, в частности студентов, сиделок и родителей троих и более детей, и в дальнейшем можно учитывать в общем количестве, как и сейчас.

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Согласно первоначальному проекту, такие работники не должны были учитываться. В инфографике это объясняется на примере: из 100 военнообязанных, 20 из которых имеют отсрочку, сейчас можно забронировать 50 человек, а согласно проекту — 40.

Координационный центр

Кроме того, Кабмин одобрил создание Координационного центра по вопросам бронирования. В его состав должны войти представители силовых структур, в частности СБУ, ГУР, Службы внешней разведки и Национальной полиции, а также представители гуманитарного блока.

Согласно проекту, в состав центра войдут 17 человек, а сопредседателями станут представители Минэкономики и Минобороны. Без его рекомендации не будет предоставляться ни статус предприятия критически важной отрасли, ни лимит бронирования свыше 50%.

Ранее мы сообщали, что оборонные предприятия, энергетические компании и коммунальные службы могут лишиться части квот. В проекте правительственного постановления предлагается снизить лимиты, а статус предприятия, имеющего критическое значение, сделать зависимым от заключения силовых структур.

Также стало известно, что правозащитники получили текст подготовленного законопроекта, который предусматривает существенное ограничение отдельных оснований для отсрочки для семей людей с инвалидностью.