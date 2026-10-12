Бронирование урежут: правительство готовит новые лимиты для критических предприятий

Оборонные заводы, энергетика и коммунальные службы могут лишиться части льгот. В проекте постановления правительства лимиты снижаются, а право на отнесение к категории критически важных предприятий ставится в зависимость от заключения силовых структур.

Предприятия оборонной промышленности и энергетики могут лишиться права бронировать всех своих работников — правительство готовит новые ограничения. О проекте изменений в постановление Кабмина о бронировании на период мобилизации сообщил народный депутат Ярослав Железняк от партии "Голос". На данный момент официальных решений пока не принято.

Для оборонной промышленности и энергетики максимальную долю зарезервированных средств планируется снизить со 100% до 85%. Для тепло- и водоснабжения, водоотведения и вывоза мусора — с 75% до 60%.

Изменяется и расчет 50-процентного лимита: из общего числа работников предлагается исключать тех, кто уже имеет отсрочку — студентов, ухаживающих за пожилыми людьми, родителей троих детей. Если из 100 работников 20 имеют отсрочку, половину будут рассчитывать от 80, то есть 40 квот вместо 50.

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Еще одно нововведение — Координационный центр при Кабмине в составе 17 человек: СБУ, ГУР, Служба внешней разведки, Нацполиция. Без его рекомендации предприятие не получит статуса критически важного и лимита свыше 50%, а сам центр сможет рекомендовать лишить его этого статуса.

Железняк обращает внимание на то, что в проекте отсутствуют как сроки принятия решений, так и критерии работы центра, и процедура обжалования. Не прописана и судьба уже выданных квот, превышающих новые лимиты. До 20 октября министерства и областные администрации должны пересмотреть отраслевые критерии критичности.

Ранее сообщалось, что правозащитники получили текст подготовленного законопроекта, в котором предлагается существенно ограничить часть оснований для отсрочки для семей людей с инвалидностью.

Кроме того, чтобы оформить отсрочку в связи с уходом за человеком с инвалидностью, необходимо документально подтвердить сразу три вещи: сам факт инвалидности, родственную связь и необходимость постоянного ухода.