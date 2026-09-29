Для отсрочки по уходу требуются четыре документа: юрист пояснил детали

Для получения отсрочки от мобилизации в связи с уходом за человеком с инвалидностью необходимо предоставить документы, подтверждающие инвалидность, родственные связи и необходимость постоянного ухода.

Об этом в комментарии изданию "Телеграф" сообщил военный юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

По его словам, постоянный уход является одним из основных условий для получения отсрочки в соответствии с пунктом 14 части первой статьи 23.

"Речь идет о членах семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, а при определенных установленных законом условиях — и третьей степени родства", — пояснил Лобунько.

Для подтверждения права на отсрочку необходимы документы, подтверждающие инвалидность человека, за которым осуществляется уход, подтверждение родственных связей, документы о необходимости именно постоянного ухода, а также доказательства того, что уход фактически осуществляет военнообязанный заявитель.

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Если человек не получает компенсацию или надбавку за уход, предусмотрена отдельная процедура. В таком случае необходимо установить факт постоянного ухода и составить соответствующий акт.

"Если речь идет о пункте 13 статьи 23, не следует заменять предусмотренное законом условие доказательством фактического ухода", — предупредил юрист.

По данному основанию важно установить наличие отца или матери с инвалидностью, родственную связь, а также отсутствие других лиц, не подлежащих воинской службе, которые обязаны их содержать.

Напомним, что во время воздушной тревоги сотрудники групп оповещения ТЦК и СП не имеют законных оснований останавливать граждан, удерживать или задерживать их, а также препятствовать людям в их движении к укрытиям. В Министерстве обороны неоднократно подчеркивали, что во время воздушной тревоги главным приоритетом остается безопасность и сохранение жизни людей.

Также сообщалось, что с начала 2026 года ТЦК и СП передали Национальной полиции более 1,5 млн обращений о розыске граждан, которых могут подозревать в уклонении от мобилизации. С начала полномасштабного вторжения правоохранительные органы расследовали более 20 тысяч уголовных дел, связанных с уклонением от призыва.