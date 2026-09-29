Для відстрочки через догляд потрібні чотири документи: юрист пояснив деталі

Для отримання відстрочки від мобілізації через догляд за людиною з інвалідністю потрібно надати документи про інвалідність, родинні зв’язки та необхідність постійного догляду.

Про це у коментарі виданню “Телеграф” повідомив військовий юрист юридичної компанії “Приходько та партнери” Михайло Лобунько.

За його словами, постійний догляд є однією з основних умов для отримання відстрочки за пунктом 14 частини першої статті 23.

“Йдеться про членів сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, а за визначених законом умов і третього ступеня споріднення”, — пояснив Лобунько.

Для підтвердження права на відстрочку потрібні документи про інвалідність людини, за якою здійснюється догляд, підтвердження родинних зв’язків, документи щодо необхідності саме постійного догляду та докази, що догляд фактично здійснює військовозобов’язаний заявник.

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Якщо людина не отримує компенсацію або надбавку за догляд, передбачена окрема процедура. У такому випадку потрібно встановити факт постійного догляду та скласти відповідний акт.

“Якщо йдеться про пункт 13 статті 23, не слід підміняти передбачену законом умову доказуванням фактичного догляду”, — застеріг юрист.

За цією підставою важливо встановити наявність батька або матері з інвалідністю, родинний зв’язок та відсутність інших невійськовозобов’язаних осіб, які зобов’язані їх утримувати.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги працівники груп оповіщення ТЦК та СП не мають законних підстав зупиняти громадян, утримувати чи затримувати їх, а також заважати людям прямувати до укриттів. У Міністерстві оборони неодноразово наголошували, що під час повітряної тривоги головним пріоритетом залишається безпека та збереження життя людей.

Також повідомлялося, що від початку 2026 року ТЦК та СП передали Національній поліції понад 1,5 млн звернень щодо розшуку громадян, яких можуть підозрювати в ухиленні від мобілізації. Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці розслідували понад 20 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних з ухиленням від призову.