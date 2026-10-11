Отсрочки для семей людей с инвалидностью хотят сузить: экс-омбудсмен рассказала о законопроекте

Правозащитники получили текст подготовленного законопроекта: предлагается существенно ограничить часть оснований для отсрочки для семей людей с инвалидностью.

Украинский центр защиты прав человека получил официальный ответ от Офиса военного омбудсмена вместе с текстом подготовленного законопроекта. Документы подтвердили опасения правозащитников: действующие гарантии для людей с инвалидностью и их семей предлагается сузить. Стоит отметить, что пока это лишь законодательные предложения – действующие основания для отсрочки продолжают действовать. Об этом сообщила председатель правления ОО "Украинский центр защиты прав человека" Людмила Денисова.

Что они хотят изменить

Ключевое нововведение: вместо самого факта инвалидности члена семьи придется доказывать необходимость постоянного ухода за ним. Это касается супругов с I и II группами инвалидности, детей таких родителей, в том числе родителей мужа или жены, а в отдельных случаях — онкологических заболеваний, отсутствия конечностей, а также супругов с III группой инвалидности.

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Для родителей детей с инвалидностью до 18 лет вводятся дополнительные условия: если ребенок один, а в семье оба родителя, право на отсрочку может быть утрачено. Для родственников третьей степени родства отдельное основание хотят отменить вообще, для второй степени — ограничить, а опекунам недееспособных добавить условие об отсутствии других опекунов.

В Офисе ссылаются на нарушение принципов правовой определенности и равенства прав и утверждают, что отсрочка без обязательного прохождения военной службы создает условия для уклонения от службы.

В центре задают вопрос: почему равенство обеспечивается за счет ограничения уже существующих прав? Летом организация поддерживала противоположный подход — разрешить увольняться со службы родителям детей с инвалидностью (законопроект № 15057), однако Минобороны его не поддержало. По данным ведомства, таких военнослужащих около 2 тысяч. Оценки того, сколько людей останутся без поддержки родных, в документах нет.

"Обеспечение обороноспособности государства не отменяет его обязанности защищать права людей с инвалидностью, детей и их семей", — подчеркивают в центре.

Организация готовит обращение в профильный комитет Верховной Рады и собирает предложения от семей, которых коснутся эти изменения, до конца 13 октября.

Ранее сообщалось, что для получения отсрочки в связи с уходом за человеком с инвалидностью необходимо документально подтвердить как сам факт инвалидности, так и родственную связь, а также необходимость в постоянном уходе.

Кроме того, уведомление о повестке в "Резерв+" не является официальным вручением, однако ответственность за проигнорированную повестку никуда не исчезает.