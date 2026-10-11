Відстрочки для родин людей з інвалідністю хочуть звузити: ексомбудсменка розповіла про законопроєкт

Правозахисники отримали текст підготовленого законопроєкту: частину підстав для відстрочки родинам людей з інвалідністю пропонують суттєво обмежити.

Український центр захисту прав людини отримав офіційну відповідь Офісу Військового омбудсмана разом із текстом підготовленого законопроєкту. Документи підтвердили побоювання правозахисників: чинні гарантії для людей з інвалідністю та їхніх родин пропонують звузити. Варто зазначити, що поки що це лише законодавчі пропозиції – чинні підстави для відстрочки продовжують діяти. Про це повідомила голова правління ГО "Український центр захисту прав людини" Людмила Денісова.

Що хочуть змінити

Ключова новація: замість самого факту інвалідності члена сім'ї доведеться доводити постійний догляд за ним. Це стосується подружжя людей з І та ІІ групами, дітей таких батьків, зокрема й батьків чоловіка чи дружини, а в окремих випадках – онкологія, відсутність кінцівок, і подружжя людей з ІІІ групою.

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Для батьків дітей з інвалідністю до 18 років з'являються додаткові умови: якщо дитина одна, а в родині є обоє батьків, право на відстрочку може зникнути. Для родичів третього ступеня споріднення окрему підставу хочуть прибрати взагалі, для другого – обмежити, а опікунам недієздатних додати умову про відсутність інших опікунів.

В Офісі посилаються на порушення принципів правової визначеності та рівності прав і стверджують, що відстрочка без обов'язкового догляду створює умови для ухилення від служби.

У центрі запитують, чому рівність забезпечують обмеженням уже наявних прав. Улітку організація підтримувала протилежний підхід – дозволити звільнятися зі служби батькам дітей з інвалідністю (законопроєкт № 15057), однак Міноборони його не підтримало. За даними відомства, таких військових близько 2 тисяч. Оцінки, скільки людей залишаться без підтримки рідних, у документах немає.

"Забезпечення оборони держави не скасовує її обов'язку захищати права людей з інвалідністю, дітей та їхніх родин", – наголошують у центрі.

Організація готує звернення до профільного комітету Верховної Ради й збирає пропозиції від родин, яких торкнуться зміни, до кінця 13 жовтня.

Раніше повідомлялося, що для відстрочки через догляд за людиною з інвалідністю потрібно підтвердити документами і сам факт інвалідності, і родинний зв'язок, і потребу в постійному догляді.

Крім того, сповіщення про повістку в "Резерв+" не є офіційним врученням, однак відповідальність за проігноровану повістку нікуди не зникає.