Сповіщення в "Резерв+" не є повісткою: коли насправді за ігнорування загрожує штраф

Повістка у "Резевр+" не є офіційним врученням, проте відповідальність за проігнороване сповіщення не зникає. Експерти розповіли про випадки, коли можуть накласти адміністративний штраф.

Повідомлення у застосунку "Резерв+" про отримання паперової повістки мають суто інформаційний характер і не є офіційним врученням до ТЦК та СП. Проте за ігнорування безпосередньо врученої або надісланої повістки передбачений штраф. Про це експерти розповіли для ТСН.

Така опція зʼявилася у додатку на початку 2026 року. Сервіс інформує, що ТЦК та СП надіслали повістку через "Укрпошту". За словами адвокатки Віолети Монастирської, сповіщення надходить ще до вручення листа і містить дані про відправлення та дату й час явки. Проте юридично це є довідкою, а не викликом, тому саме проігнорування сповіщення не є адміністративним правопорушенням.

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Документ передають представник групи оповіщення, відповідальна особа під час заходів оповіщення або безпосередньо в ТЦК та СП, а також надсилають рекомендованим листом — на адресу, вказану під час уточнення даних, або на зареєстроване чи задеклароване місце проживання. Після ухвалення постанови Кабміну №916 від 30 липня 2025 року повістку про мобілізацію можна не вручати особисто після ВЛК, а надіслати поштою на адресу з реєстру "Оберіг".

Поважними причинами вважають хворобу, стихійні обставини, бойові дії та їхні наслідки, смерть близького родича й інші ситуації, які унеможливили прибуття. Причину потрібно підтвердити документами, а попередити ТЦК не пізніше ніж за три доби від указаних у повістці дати й часу.

Якщо людина не отримала надісланий лист або відмовилася його брати, її можуть оголосити в розшук за ухилення від мобілізації зі застосуванням статті 336 Кримінального кодексу. За першу та другу неявку для уточнення даних загрожує адміністративний штраф, за третю — кримінальна відповідальність.

Раніше повідомлялося, що 20 вересня завершилася програма спрощеного повернення із самовільного залишення частини: тепер військові відновлюють службу на загальних умовах — через ВСП і батальйони резерву, без права самостійно обрати підрозділ.

Крім того, завдяки спрощеній системі Міноборони на фронт повернулися тисячі досвідчених військових після СЗЧ. За чисельністю це дорівнює складу кількох повноцінних бригад.