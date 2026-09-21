Рекомендаційний лист допоможе не всім: що змінилося для тих, хто хоче повернутися із СЗЧ

20 вересня завершилася програма спрощеного повернення із самовільного залишення частини. Відтепер військові повертатимуться на службу на загальних умовах, через ВСП і батальйони резерву, і вже не зможуть самостійно обрати частину.

Програма, яка дозволяла військовослужбовцям у спрощеному порядку повернутися із самовільного залишення частини, діяла до 20 вересня 2026 року включно. Нею могли скористатися ті, чиє СЗЧ зафіксували до 12 червня. Що змінюється тепер, пояснили в Міноборони.

Відтепер добровільно повертатися доведеться на загальних умовах, через Військову службу правопорядку та батальйони резерву. Процедура займе більше часу, а на відновлення грошового забезпечення доведеться чекати довше.

Щоб повернутися, слід звернутися до Центрального управління ВСП у Києві та Київській області, до територіальних управлінь або зональних відділів. Там військовому розкажуть про батальйони резерву й можуть видати припис до одного з них. Прибути до батальйону можна і самостійно, перелік підкажуть у ВСП.

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Не пізніше ніж за три доби командир батальйону резерву видає наказ про включення військового до списку тимчасово прибулих і визначає йому завдання. Він також через правоохоронців перевіряє, чи внесено відомості про СЗЧ до ЄРДР, і повідомляє про повернення командира частини, яку військовий залишив. Якщо є письмова згода командира бойової частини пріоритетного комплектування, це зазначають у повідомленні.

Рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення, враховуватимуть, а від частин забезпечення ні. Таких військових скеровуватимуть до підрозділів пріоритетного комплектування.

Ті, хто вперше вчинив СЗЧ під час воєнного стану, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності згідно з ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу. Для цього потрібно подати рапорт, отримати письмову згоду командира частини чи батальйону резерву на продовження служби та звернутися з клопотанням до слідчого, прокурора або суду. Остаточне рішення ухвалює суд.

Нагадаємо, у Міноборони роз'яснили, що відбувається після самовільного залишення частини, наголосивши: первинний пошук військового і його розшук у межах кримінального провадження є різними процедурами.

Також повідомлялося, що до війська зрештою потрапляють лише близько 70 зі 100 мобілізованих. Решта так і не починають службу через стан здоров'я, сімейні обставини або СЗЧ.

Крім того, колишній міністр оборони Михайло Федоров розповів про підготований його командою план змін до мобілізації. Він передбачає поетапний призов, можливість працювати на економіку та розв'язання проблеми СЗЧ.