Реформа мобілізації: Федоров розповів про свій план змін, який не встигли втілити у життя

Колишній міністр оборони Михайло Федоров розповів, що його команда напрацювала план змін до процесу мобілізації, який передбачає поетапний призов, можливість працювати на економіку та розв'язання проблеми СЗЧ.

Михайло Федоров дав інтерв'ю Сергію Стерненку в якому розповів, що його команда запустила перший етап детального плану реформування системи мобілізації.

Другий крок, за словами колишнього міністра оборони, стосується самого процесу мобілізації:

"Перше – це вирішення проблеми СЗЧ. Тому що, якщо в тебе 200+ тисяч в СЗЧ, ти постійно шукаєш нових людей, і в тебе знову за місяць десятки тисяч ідуть в СЗЧ, то в тебе логіка мобілізації не дуже працює".

"Друге – це те, що у нас велика кількість людей в розшуку. І по факту вся державна машина працює на те, щоб шукати цих людей і працювати над тим, щоб іноді застосуванням сили мобілізовувати людей".

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Федоров пояснив, що його план реформ мобілізації хотіли реалізувати у кілька етапів, "коли в тебе не 2 мільйони в розшуку, а певна кількість людей знає про те, що зараз на найближчий час вони потрапили під мобілізацію, для них створені всі умови від навчання, куди вони приходять, як з ними спілкуються, як вони обирають підрозділ і т.д., щоб пройти службу".

"Всі інші в цей час можуть спокійно працювати певний період часу – не буду спойлерити всі деталі. Вони працюють на економіку нашої країни. Тому що це задача не менш важлива сьогодні для забезпечення функціональності нашої держави і отримання грошей на дрони", — пояснив Федоров.

Ексміністр наголосив, що ключова ідея його реформи мобілізації полягала в усуненні причин, через які люди бояться призову. Він впевнений, що держава має забезпечити супровід громадян від моменту оповіщення до проходження служби.

"Ключова наша ідея була в тому, що потрібно спочатку вирішити корінь проблеми – чому людина боїться йти в армію, і як зробити так, щоб знизити ці ризики, і людина знала, що ми боремося за її життя… Це комплексний підхід без популізму, що давайте просто пофарбуємо стіни в кожному ТЦК або посадимо кожного керівника. Так не працює", – пояснив Михайло Федоров.

За словами Федорова, його команда детально описала цей план у документі. Він вимагає законодавчих змін та нормативно-правових актів. Але колишній міністр не виключає, що нова команда зможе його публічно презентувати, і тоді почнеться обговорення цього процесу.

Але він наголосив, що перед запуском потрібно обговорити реформи із суспільством.

Втім всі деталі плану реформи мобілізації Михайло Федоров не озвучив, щоб, за його словами "не бути тим, хто "ще не запустив, а тепер вчить жити інших".

Також Михайло Федоров розповів Сергію Стерненку, як збирав ракети Patriot під час свого першого засідання "Рамштайн". У європейців на складах — мізерна кількість антибалістики, і тоді ледь назбирали 20 ракет, після яких Німеччина додала ще п'ять.

А напередодні свого звільнення з посади міністра оборони Михайло Федоров разом із командою успішно випробував українську балістичну ракету, яка майже без відхилення від курсу влучила у визначену ціль.