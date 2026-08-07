Реформа мобилизации: Федоров рассказал о своем плане изменений, который не успели реализовать

Бывший министр обороны Михаил Федоров рассказал, что его команда разработала план изменений в процессе мобилизации, который предусматривает поэтапный призыв, возможность работать на экономику и решение проблемы СЗЧ.

Михаил Федоров дал интервью Сергею Стерненко, в котором рассказал, что его команда приступила к реализации первого этапа детального плана реформирования системы мобилизации.

Второй шаг, по словам бывшего министра обороны, касается самого процесса мобилизации:

"Во-первых — это решение проблемы списка потенциальных призывников. Потому что, если у тебя в этом списке более 200 тысяч человек, ты постоянно ищешь новых людей, и через месяц из списка снова уходят десятки тысяч, то логика мобилизации у тебя не очень-то работает".

"Второе — это то, что у нас большое количество людей в розыске. И по сути вся государственная машина работает над тем, чтобы искать этих людей и прибегать, в том числе, к применению силы для их мобилизации".

Відео дня

Федоров пояснил, что его план реформ в сфере мобилизации планировалось реализовать в несколько этапов: "когда у тебя не 2 миллиона человек в розыске, а определённое количество людей знает о том, что в ближайшее время они подпадают под мобилизацию, для них созданы все условия — от обучения, куда они приходят, как с ними общаются, как они выбирают подразделение и т.д., чтобы пройти службу".

"Все остальные в это время могут спокойно работать в течение определенного периода — не буду раскрывать все детали. Они работают на экономику нашей страны. Потому что сегодня это не менее важная задача для обеспечения функционирования нашего государства и получения средств на дроны", — пояснил Федоров.

Бывший министр подчеркнул, что ключевая идея его реформы мобилизации заключалась в устранении причин, из-за которых люди боятся призыва. Он уверен, что государство должно обеспечить сопровождение граждан с момента уведомления до прохождения службы.

"Наша ключевая идея заключалась в том, что сначала нужно устранить первопричину проблемы — почему человек боится идти в армию, и как снизить эти риски, чтобы человек знал, что мы боремся за его жизнь… Это комплексный подход без популизма, типа "давайте просто покрасим стены в каждом ТЦК или посадим каждого руководителя". Так не работает", – пояснил Михаил Федоров.

По словам Федорова, его команда подробно изложила этот план в документе. Он требует внесения изменений в законодательство и принятия нормативно-правовых актов. Однако бывший министр не исключает, что новая команда сможет публично представить его, и тогда начнется обсуждение этого процесса.

Однако он подчеркнул, что перед запуском необходимо обсудить реформы с обществом.

Впрочем, все детали плана реформы мобилизации Михаил Федоров не озвучил, чтобы, по его словам, "не быть тем, кто „еще не запустил, а теперь учит жить других“".

Кроме того, Михаил Федоров рассказал Сергею Стерненко, как собирал ракеты Patriot во время своего первого заседания "Рамштайн". У европейцев на складах — ничтожное количество противоракетных средств, и тогда едва набрали 20 ракет, после чего Германия добавила ещё пять.

А накануне своего увольнения с поста министра обороны Михаил Федоров вместе со своей командой успешно испытал украинскую баллистическую ракету, которая почти без отклонения от курса поразила заданную цель.