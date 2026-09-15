Три доби змінюють усе: у Міноборони пояснили, коли військового в СЗЧ оголошують у розшук

У Міністерстві оборони роз'яснили, що відбувається після самовільного залишення військової частини, і наголосили: первинний пошук військового та його розшук у кримінальному провадженні є різними процедурами.

Чимало військових і їхніх рідних не до кінця розуміють, що саме відбувається після самовільного залишення частини і на якому етапі людину починають розшукувати. У Міністерстві оборони вирішили розставити крапки над "і" та покроково описали всю процедуру: від перших годин відсутності бійця до можливого кримінального провадження.

Як пояснили у відомстві, спершу командування встановлює сам факт відсутності бійця. Це може бути, наприклад, самовільне залишення місця служби або неповернення без поважних причин із відпустки, відрядження чи лікування. Командир намагається вийти з військовим на зв'язок, розпитує побратимів, за потреби контактує з рідними та доповідає керівництву. Якщо людина не з'являється понад три години, подають рапорт, а частина інформує зональний відділ Військової служби правопорядку (ВСП) та вище командування. Згодом у застосунку Армія+ на військовому документі може з'явитися червона стрічка з написом "Зафіксовано відсутність на службі".

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Упродовж перших трьох діб частина разом із ВСП з'ясовує, де перебуває військовий, а також призначає службове розслідування. Коли СЗЧ поза бойовою обстановкою триває довше, дії військовослужбовця можуть кваліфікувати за статтями 407 або 408 Кримінального кодексу, що передбачають від 5 до 12 років позбавлення волі. Тим, хто повернувся раніше, загрожує дисциплінарна чи адміністративна відповідальність. Втім, добровільно повернутися можна й після спливу трьох діб.

Якщо службове розслідування виявить ознаки злочину, про це повідомляють ВСП, ДБР, спеціалізовану оборонну прокуратуру та вище командування. Після внесення відомостей до ЄРДР стартує досудове розслідування, а коли місцезнаходження підозрюваного невідоме, його можуть оголосити в розшук. Виявити військового здатні патрулі ВСП або поліцейські під час перевірки документів. Нацполіція за дорученням слідчого ДБР перевіряє можливі місця перебування людини та аналізує записи камер відеоспостереження. Запобіжний захід обирає суд.

Якщо статус в Армія+ не відображається, у Міноборони радять оновити застосунок, повторно авторизуватися та зачекати 15 хвилин, а за потреби звернутися до ВСП. Дані зазвичай оновлюються протягом трьох днів, інколи до тижня. Водночас така позначка не дорівнює процесуальному статусу в кримінальній справі, про нього варто дізнаватися в слідчого, прокурора чи адвоката.

Також у відомстві нагадали, що до 20 вересня 2026 року включно діє спрощене повернення для тих, чиє СЗЧ зафіксували до 12 червня 2026 року. Військові ЗСУ, НГУ та ДССТ можуть обрати один із понад 70 підрозділів, прибути туди без ВСП і батальйону резерву, відновити забезпечення та отримувати супровід контакт-центру 1519. Однак саме повернення автоматично не закриває кримінальне провадження. Той, хто залишив частину вперше, може подати клопотання про намір продовжити службу за письмовою згодою командира, а питання звільнення від кримінальної відповідальності вирішує суд.

Нагадаємо, лише близько 70 зі 100 мобілізованих українців зрештою опиняються у війську. Решта так і не приступають до служби через стан здоров'я, родинні обставини або СЗЧ.

Крім того, колишній очільник Міноборони Михайло Федоров розповів про план змін до мобілізації, який підготувала його команда. Він передбачає призов у кілька етапів, можливість працювати на економіку та вирішення проблеми СЗЧ.