Трое суток меняют все: в Минобороны объяснили, когда военного в СОЧ объявляют в розыск

В Министерстве обороны разъяснили, что происходит после самовольного оставления воинской части, и подчеркнули: первоначальный поиск военнослужащего и его розыск в рамках уголовного производства — это разные процедуры.

Многие военнослужащие и их родственники не до конца понимают, что именно происходит после самовольного оставления части и на каком этапе начинают разыскивать человека. В Министерстве обороны решили расставить все точки над "i" и пошагово описали всю процедуру: от первых часов отсутствия бойца до возможного возбуждения уголовного дела.

Как пояснили в ведомстве, сначала командование устанавливает сам факт отсутствия бойца. Это может быть, например, самовольное оставление места службы или неявка без уважительных причин из отпуска, командировки или лечения. Командир пытается связаться с военнослужащим, расспрашивает сослуживцев, при необходимости связывается с родными и докладывает руководству. Если человек не появляется более трёх часов, подают рапорт, а часть информирует зональный отдел Военной службы правопорядка (ВСП) и высшее командование. Впоследствии в приложении "Армия+" на военном документе может появиться красная полоса с надписью "Зафиксировано отсутствие на службе".

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В течение первых трёх суток часть совместно с ВСП выясняет, где находится военнослужащий, а также назначает служебное расследование. Если самовольное отсутствие вне боевой обстановки продолжается дольше, действия военнослужащего могут квалифицироваться по статьям 407 или 408 Уголовного кодекса, предусматривающим от 5 до 12 лет лишения свободы. Тем, кто вернулся раньше, грозит дисциплинарная или административная ответственность. Впрочем, добровольно вернуться можно и по истечении трёх суток.

Если в ходе служебного расследования будут выявлены признаки преступления, об этом сообщают ВСП, ГБР, специализированную оборонную прокуратуру и высшее командование. После внесения сведений в ЕРДР начинается досудебное расследование, а если местонахождение подозреваемого неизвестно, его могут объявить в розыск. Выявить военнослужащего могут патрули ВСП или полицейские во время проверки документов. Нацполиция по поручению следователя ГБР проверяет возможные места пребывания человека и анализирует записи камер видеонаблюдения. Меру пресечения избирает суд.

Если статус в приложении "Армия+" не отображается, в Минобороны рекомендуют обновить приложение, повторно авторизоваться и подождать 15 минут, а при необходимости обратиться в ВСП. Данные обычно обновляются в течение трёх дней, иногда до недели. В то же время такая отметка не равна процессуальному статусу по уголовному делу; об этом следует узнавать у следователя, прокурора или адвоката.

Также в ведомстве напомнили, что до 20 сентября 2026 года включительно действует упрощенная процедура возвращения для тех, чьи СЗЧ были зафиксированы до 12 июня 2026 года. Военнослужащие ВСУ, НГУ и ДССТ могут выбрать одно из более чем 70 подразделений, прибыть туда без ВСП и батальона резерва, восстановить обеспечение и получать поддержку контакт-центра 1519. Однако само возвращение автоматически не прекращает уголовное производство. Тот, кто покинул часть впервые, может подать ходатайство о намерении продолжить службу с письменного согласия командира, а вопрос об освобождении от уголовной ответственности решает суд.

Напомним, что лишь около 70 из 100 мобилизованных украинцев в конечном итоге попадают в армию. Остальные так и не приступают к службе по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или по причине СОЧ.

Кроме того, бывший глава Минобороны Михаил Федоров рассказал о плане изменений в системе мобилизации, подготовленном его командой. Он предусматривает призыв в несколько этапов, возможность работать на экономику и решение проблемы СОЧ.