Рекомендательное письмо поможет не всем: что изменилось для тех, кто хочет вернуться из СОЧ

20 сентября завершилась программа упрощенного возвращения из самовольного оставления части. Отныне военнослужащие будут возвращаться на службу на общих условиях, через ВСП и батальоны резерва, и уже не смогут самостоятельно выбирать часть.

Программа, позволявшая военнослужащим в упрощенном порядке вернуться после самовольного оставления части, действовала до 20 сентября 2026 года включительно. Ею могли воспользоваться те, чьи случаи самовольного оставления части были зафиксированы до 12 июня. Что меняется теперь, объяснили в Минобороны.

Отныне добровольно возвращаться придется на общих условиях, через Военную службу правопорядка и батальоны резерва. Процедура займет больше времени, а на возобновление денежного обеспечения придется ждать дольше.

Чтобы вернуться, необходимо обратиться в Центральное управление ВСП в Киеве и Киевской области, в территориальные управления или зональные отделы. Там военнослужащему расскажут о батальонах резерва и могут выдать направление в один из них. Прибыть в батальон можно и самостоятельно, перечень подскажут в ВСП.

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Не позднее чем через три суток командир батальона резерва издает приказ о включении военнослужащего в список временно прибывших и определяет ему задачи. Он также через правоохранительные органы проверяет, внесены ли сведения о СОЧ в ЕРДР, и сообщает о возвращении командира части, которую военнослужащий покинул. Если имеется письменное согласие командира боевой части приоритетного комплектования, это указывается в сообщении.

Рекомендательные письма от боевых бригад, нуждающихся в пополнении, будут приниматься во внимание, а от частей обеспечения — нет. Таких военнослужащих будут направлять в подразделения приоритетного комплектования.

Лица, впервые совершившие преступление против государственной безопасности во время военного положения, могут быть освобождены от уголовной ответственности в соответствии с ч. 5 ст. 401 Уголовного кодекса. Для этого необходимо подать рапорт, получить письменное согласие командира части или батальона резерва на продолжение службы и обратиться с ходатайством к следователю, прокурору или суду. Окончательное решение принимает суд.

Напомним, в Минобороны разъяснили, что происходит после самовольного оставления части, подчеркнув: первоначальный поиск военнослужащего и его розыск в рамках уголовного производства — это разные процедуры.

Также сообщалось, что в армию в конечном итоге попадают лишь около 70 из 100 мобилизованных. Остальные так и не приступают к службе по состоянию здоровья, из-за семейных обстоятельств или по причине СОЧ.

Кроме того, бывший министр обороны Михаил Федоров рассказал о подготовленном его командой плане изменений в системе мобилизации. Он предусматривает поэтапный призыв, возможность работать на экономику и решение проблемы СОЧ.