Тисячі з СЗЧ знову в строю: у Міноборони озвучили цифри, які мають посилити фронт

Завдяки спрощеній системі Міноборони до виконання бойових завдань на фронті повернулися тисячі досвідчених військових після СЗЧ, що дорівнює складу кількох повноцінних бригад.

Тисячі українських військовослужбовців повернулися на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), скориставшись спрощеним механізмом. За чисельністю це відповідає приблизно особовому складу двох-трьох бригад. Про результати програми 8 жовтня повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

У Міноборони зазначили, що більшість військовиків, які скористалися можливістю відновити службу, вже обійняли бойові посади. Йдеться про досвідчених бійців, чиї навички є критично важливими для підрозділів на фронті. Усі вони відновили грошове й матеріальне забезпечення та продовжили виконання службових завдань

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"Всі, хто повернувся до лав захисників, однозначно підсилюють військо. Тому результат оцінюємо позитивно", — заявив Мстислав Банік.

Водночас, за його словами, Міноборони розраховувало, що програмою скористається більше військовослужбовців.

Які підрозділи прийняли найбільше військових

Міноборони також назвало підрозділи, у яких зафіксували найбільше фактичних повернень після СЗЧ.

До п'ятірки увійшли:

20-та окрема бригада безпілотних систем;

53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха;

3-тя окрема штурмова бригада;

63-тя окрема механізована бригада;

429-та окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес".

Окремо Мстислав Банік відзначив підрозділи Національної гвардії — 13-ту бригаду "Хартія" та 12-ту бригаду спеціального призначення "Азов".

Як працювала спрощена програма

Спрощена програма діяла для бійців ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту, у яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня 2026 року включно. Подати рапорт можна було до 20 вересня 2026 року.

Однією з головних особливостей програми була можливість самостійно обрати підрозділ для подальшої служби. Військовослужбовці могли обрати частину з переліку понад 70 підрозділів, але лише в межах тієї структури, де вони проходили службу: із ЗСУ — до ЗСУ, з НГУ — до НГУ, з ДССТ — до ДССТ.

Подати рапорт можна було через застосунок "Армія+". Для військовослужбовців ЗСУ також була можливість звернутися до рекрутингових центрів або безпосередньо до обраної військової частини.

Після погодження рапорту військовий міг прибути безпосередньо до нової частини, без проходження процедури через Військову службу правопорядку та батальйон резерву. Після зарахування до списків особового складу відновлювали грошове, продовольче та інші види забезпечення.

Програма також дозволяла врахувати попередній військовий і цивільний досвід, навички та спеціальність військовослужбовця. За потреби до рапорту можна було додати документи про навчання або стан здоров'я.

Що змінилося після 20 вересня

20 вересня був останнім днем подання рапортів за спрощеною процедурою. Наразі повернутися до війська все ще можливо, проте вже за загальним порядком. Військовослужбовцям тепер необхідно звертатися до Військової служби правопорядку (ВСП) та проходити процедуру оформлення через батальйони резерву.

Право самостійно обирати підрозділ більше не діє. Водночас командири батальйонів резерву можуть враховувати рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення особового складу.

У Міноборони наголошують, що після 20 вересня процедура повернення займає більше часу, а відновлення грошового забезпечення може відбуватися пізніше.

До речі, закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовця, який уперше вчинив СЗЧ під час воєнного стану. Для цього необхідно виконати визначені законом умови, зокрема отримати письмову згоду командира на продовження служби та звернутися з відповідним клопотанням до слідчого, прокурора або суду. Остаточне рішення ухвалює суд.

У Міноборони також нагадали, що консультацію щодо повернення на службу після СЗЧ можна отримати на гарячій лінії за номером 1519, яка працює щодня з 09:00 до 20:00.

До слова, військовий Андрій Оністрат показав, як мобілізованих везуть до навчального центру в автобусі з ґратами на вікнах та під озброєною охороною. За його словами, такі заходи застосовують, щоб новобранці не втекли дорогою та не пішли в СЗЧ.

У Міноборони також пояснили, що відбувається після самовільного залишення військової частини та коли військовослужбовця можуть оголосити в розшук. Перші три доби після СЗЧ військова частина та ВСП з’ясовують місце перебування бійця, а після внесення даних до ЄРДР і за умови невідомого місця перебування його можуть оголосити в розшук.