Уведомление в "Резерв+" не повестка: когда на самом деле за игнорирование грозит штраф

Уведомление в "Резерв+" не является официальной вручкой, однако ответственность за проигнорированное уведомление не снимается. Эксперты рассказали о случаях, когда может быть наложен административный штраф.

Уведомления в приложении "Резерв+" о получении бумажной повестки носят исключительно информационный характер и не являются официальной вручкой в ТЦК и СП. Однако за игнорирование непосредственно врученной или отправленной повестки предусмотрен штраф. Об этом эксперты рассказали для ТСН.

Эта опция появилась в приложении в начале 2026 года. Сервис сообщает, что ТЦК и СП отправили повестку через "Укрпошту". По словам адвоката Виолетты Монастырской, уведомление приходит ещё до вручения письма и содержит данные об отправке, а также дату и время явки. Однако с юридической точки зрения это является справкой, а не повесткой, поэтому само по себе игнорирование уведомления не является административным правонарушением.

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Документ передается представителем группы оповещения, ответственным лицом во время мероприятий по оповещению или непосредственно в ТЦК и СП, а также направляется заказным письмом — по адресу, указанному при уточнении данных, либо по зарегистрированному или задекларированному месту жительства. После принятия постановления Кабмина № 916 от 30 июля 2025 года повестку о мобилизации можно не вручать лично после ВЛК, а отправить по почте по адресу из реестра "Оберег".

Уважительными причинами считаются болезнь, стихийные бедствия, боевые действия и их последствия, смерть близкого родственника и другие ситуации, которые сделали прибытие невозможным. Причину необходимо подтвердить документами, а уведомить ТЦК не позднее чем за три суток до даты и времени, указанных в повестке.

Если человек не получил отправленное письмо или отказался его принять, его могут объявить в розыск за уклонение от мобилизации с применением статьи 336 Уголовного кодекса. За первую и вторую неявку для уточнения данных грозит административный штраф, за третью — уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что 20 сентября завершилась программа упрощенного возвращения после самовольного оставления части: теперь военнослужащие возобновляют службу на общих условиях — через ВСП и батальоны резерва, без права самостоятельно выбирать подразделение.

Кроме того, благодаря упрощенной системе Минобороны на фронт вернулись тысячи опытных военных после СОЧ. По численности это соответствует составу нескольких полноценных бригад.