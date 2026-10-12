Бронювання уріжуть: уряд готує нові ліміти для критичних підприємств

Оборонні заводи, енергетика й комунальні служби можуть втратити частину броні. У проєкті постанови уряду ліміти знижують, а право на критичність ставлять у залежність від висновку силовиків.

Підприємства оборонної промисловості та енергетики можуть втратити право бронювати всіх своїх працівників – уряд готує нові ліміти. Про проєкт змін до постанови Кабміну щодо бронювання на період мобілізації повідомив народний депутат Ярослав Железняк від партії "Голос". Наразі офіційних рішень поки не ухвалено.

Для оборонки та енергетики максимальну частку заброньованих планують знизити зі 100% до 85%. Для тепло- і водопостачання, водовідведення та вивезення сміття – із 75% до 60%.

Змінюється й арифметика 50-відсоткового ліміту: із загальної кількості працівників пропонують виключати тих, хто вже має відстрочку – студентів, доглядальників, батьків трьох дітей. Якщо зі 100 працівників 20 мають відстрочку, половину рахуватимуть від 80, тобто 40 броней замість 50.

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Ще одна новація – Координаційний центр при Кабміні з 17 осіб: СБУ, ГУР, Служба зовнішньої розвідки, Нацполіція. Без його рекомендації підприємство не отримає критичності й ліміту понад 50%, а сам центр зможе рекомендувати цей статус забрати.

Железняк звертає увагу, що в проєкті немає ні строків ухвалення рішень, ні критеріїв роботи центру, ні процедури оскарження. Не прописано й долю вже наданих броней, які перевищують нові ліміти. До 20 жовтня міністерства та обласні адміністрації мають переглянути галузеві критерії критичності.

Раніше повідомлялося, що правозахисники отримали текст підготовленого законопроєкту, у якому частину підстав для відстрочки родинам людей з інвалідністю пропонують суттєво обмежити.

Також, щоб оформити відстрочку через догляд за людиною з інвалідністю, документально підтвердити потрібно одразу три речі – сам факт інвалідності, родинний зв'язок і потребу в постійному догляді.