Уряд ухвалив рішення про зміни правил бронювання: чи зменшили ліміти для ОПК, — ЗМІ

Кабмін на засіданні 13 жовтня ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов'язаних, які мають доопрацювати протягом п'яти днів, повідомляють нардепи. Остаточного рішення про зменшення лімітів бронювання для критично важливих підприємств не ухвалили і офіційного повідомлення Кабміна теж не було.

За повідомленням джерела Forbes, уряд поки не визначився зі зменшенням відсоткових лімітів бронювання. Відповідні зміни планують доопрацювати протягом наступних п'яти днів.

Раніше пропонувалося зменшити ліміти:

для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетичного сектору — зі 100% до 85%;

для житлово-комунальних підприємств — із 75% до 60%.

Для решти критично важливих підприємств ліміт у проєкті залишається 50%, як і зараз. Такі параметри наведено в інфографіці щодо проєкту постанови Мінекономіки від 9 жовтня.

База для розрахунку 50%

Фото: Скриншот

Є інформація від депутата Ярослава Железняка, що з проєкту також прибирають норму щодо бази для розрахунку 50%. Тобто працівників з відстрочкою, зокрема студентів, доглядальників і батьків трьох і більше дітей, і надалі можна враховувати в загальній кількості, як і зараз.

Видео дня

За початковим проєктом такі працівники мали б не враховуватися. В інфографіці це пояснюється на прикладі: за 100 військовозобов'язаних, з яких 20 мають відстрочку, зараз можна забронювати 50 осіб, а за проєктом — 40.

Координаційний центр

Також Кабмін погодив створення Координаційного центру з питань бронювання. До його складу мають увійти представники силових структур, зокрема СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки та Національної поліції, а також представники гуманітарного блоку.

За проєктом, центр складатиметься з 17 осіб, а співголовами будуть представники Мінекономіки та Міноборони. Без його рекомендації не надаватимуть ні статус критично важливого підприємства, ні ліміт бронювання понад 50%.

Раніше ми повідомляли, що оборонні підприємства, енергетичні компанії та комунальні служби можуть втратити частину бронювання. У проєкті урядової постанови пропонують зменшити ліміти, а статус критично важливого підприємства зробити залежним від висновку силових структур.

Також стало відомо, що правозахисники отримали текст підготовленого законопроєкту, який передбачає суттєве обмеження окремих підстав для відстрочки для родин людей з інвалідністю.