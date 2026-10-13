Без брони и права на отсрочку: кого в Украине могут отправить в армию по новым правилам

В Украине могут сократить количество забронированных работников и лишить часть мужчин отсрочки от мобилизации. Фокус выяснил, кто рискует потерять бронь и отсрочку, почему бизнес предупреждают о кадровом дефиците и могут ли новые ограничения открыть дорогу коррупции.

В Украине готовят изменения, которые могут лишить часть военнообязанных права на отсрочку от мобилизации. Причём речь идёт не только о работниках критически важных предприятий, но и о мужчинах, воспитывающих детей с инвалидностью или ухаживающих за родственниками. Пока обе инициативы находятся на стадии обсуждения, однако юристы уже предупреждают: пересмотр бронирования может стать одним из способов пополнения армии.

О возможном ограничении семейных отсрочек сообщила бывший уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, опубликовав ответ Офиса военного омбудсмена с предложениями по изменению законодательства.

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Согласно документу, дополнительные условия получения отсрочки могут установить для родителей детей с инвалидностью до 18 лет и детей с тяжёлыми заболеваниями без установленной инвалидности. В частности, если ребёнка с инвалидностью воспитывают оба родителя, один из них при определённых обстоятельствах может потерять право на отсрочку.

Изменения также могут затронуть супругов людей с инвалидностью I, II и III групп, военнообязанных, чьи родители имеют инвалидность I или II группы, а также других родственников, обеспечивающих уход. Для ряда категорий предлагают сделать обязательным условием необходимость постоянного ухода. Опекунам недееспособных людей отсрочку могут предоставлять с учётом наличия других опекунов.

Иными словами, самого факта наличия в семье человека с инвалидностью может оказаться недостаточно. При этом, как обращает внимание Денисова, человек может нуждаться в помощи близких, даже если ему не требуется постоянный уход.

Особенно остро проблема стоит для родителей детей с инвалидностью, которые уже проходят службу.

"По официальной информации, которую мы получили от Минобороны, в ВСУ и воинских частях, непосредственно подчинённых МОУ, по оперативным данным проходили службу около 2 тысяч военнослужащих, которые имеют детей с инвалидностью до 18 лет", — сообщает Денисова.

При этом Министерство обороны, по её словам, не поддержало законопроект №15057, предусматривающий расширение оснований для увольнения таких военнослужащих. Получается противоречие: мужчина может иметь право на отсрочку до мобилизации, но после призыва аналогичные семейные обстоятельства не всегда позволяют ему уволиться.

Денисова считает, что вместо устранения этой проблемы предлагается ограничить права других родителей.

"Ещё одно обоснование — отсрочка без обязательного ухода якобы создаёт условия для уклонения. Но человек с инвалидностью может нуждаться в помощи близких и без постоянного ухода. Почему злоупотребления одних должны ограничивать права других?" — интересуется Денисова.

Кроме того, по её словам, в документах отсутствует оценка того, сколько детей и взрослых с инвалидностью могут лишиться поддержки родственников после введения новых ограничений.

Брони станет меньше: кого затронут новые правила

Параллельно правительство может ужесточить правила бронирования работников критически важных предприятий.

С 1 сентября завершился переходный период, в течение которого компании должны были подтвердить свой статус по обновлённым требованиям, в частности относительно уровня зарплат и отсутствия налоговой задолженности. Предприятия, не прошедшие процедуру, рисковали потерять право на бронирование сотрудников.

Теперь, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на источники в правительстве, готовится новый пересмотр системы. Согласно проекту, предприятиям оборонной промышленности и энергетики предлагается сократить максимальную долю забронированных работников со 100% до 85%, а предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и сферы обращения с отходами — с 75% до 60%.

Но наиболее существенные последствия может иметь изменение самой формулы расчёта бронирования.

Из общего количества военнообязанных работников, от которого определяется стандартная 50-процентная квота, предлагают исключить тех, кто уже имеет отсрочку по другим основаниям: например, студентов, родителей троих детей или людей, ухаживающих за родственниками.

Предположим, в компании работают 100 военнообязанных. Из них 50 имеют собственную отсрочку, а ещё 50 могут претендовать на бронь от работодателя. Если рассчитывать лимит от всех сотрудников, предприятие может забронировать 50 человек. Но если работников с отсрочками исключат из расчёта, квота сократится до 25.

Таким образом, 50 сотрудников сохранят свои отсрочки, 25 получат бронь, а ещё 25 останутся без защиты от мобилизации.

"Получается, что должно быть обязательно большое количество людей, которые будут работать без бронирования. Иначе не получится никого забронировать", — подчёркивает нардеп.

Кроме того, при Кабмине планируют создать Координационный центр из 17 человек с участием представителей СБУ, ГУР, Службы внешней разведки и Нацполиции. Без его положительной рекомендации предприятия не смогут получить статус критически важных или согласовать бронирование свыше стандартного 50-процентного лимита. Центр также сможет рекомендовать лишать компании такого статуса.

Однако, по словам Железняка, в проекте не определены чёткие сроки рассмотрения документов, критерии принятия решений и механизм обжалования. Неясно и то, что произойдёт с уже оформленными бронями, если количество работников превысит новые лимиты.

До 20 октября профильные министерства и областные администрации должны пересмотреть отраслевые критерии критичности предприятий.

Для бизнеса это означает риск потери сотрудников, которых сложно заменить, особенно в оборонной промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве. В перспективе кадровый дефицит может заставить предприятия активнее искать работников, не подлежащих мобилизации, или привлекать трудовых мигрантов.

При этом предложенные ограничения пока не утверждены правительством.

Где власти ищут новых людей для мобилизации

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал украинцев не паниковать из-за возможного ограничения отсрочек для семей людей с инвалидностью. По его словам, соответствующий проект ещё официально не поступил в Офис омбудсмена, поэтому давать ему правовую оценку преждевременно.

Юристы также напоминают, что далеко не все законодательные инициативы доходят до голосования в Верховной Раде. Однако адвокат Роман Лихачов считает появление подобных предложений тревожным сигналом.

"По моему мнению, однозначно что-то будут делать с отсрочками. Уже вплотную Минэкономики занялось бронированием, меняют критичность, сокращают забронированных. Все мы прекрасно понимаем, что людской потенциал в Украине не безграничен. Молодёжь до 23 лет выезжает. Нация стареет. У меня многие, кто пошёл в 2022 году в ВСУ, им в этом году исполнилось 60 лет, они поувольнялись по достижению предельного возраста. Насильно мобилизованные уходят в СОЧ. Кто-то сбегает за границу или же сидит дома. Пополнять ресурс нужно кем-то, и начинают придумывать, откуда брать бойцов", — рассказывает Фокусу адвокат.

При этом Лихачов сомневается, что в Верховной Раде хватит голосов для принятия настолько непопулярных ограничений. По его мнению, законодателям следовало бы прежде всего устранить противоречие, из-за которого военнослужащий, чей ребёнок получил инвалидность уже после мобилизации, не всегда может уволиться из армии.

В то же время сокращение бронирования адвокат считает гораздо более простым способом расширить мобилизационный ресурс. Ведь забронированных работников, по его оценке, значительно больше, чем людей с отсрочкой по уходу за родственниками с инвалидностью. Достаточно уменьшить квоты или ужесточить требования к предприятиям — и часть военнообязанных потеряет защиту от призыва.

Однако адвокат Валентин Серов обращает внимание на другую проблему — коррупцию при оформлении бронирования. По его словам, некоторые люди получают бронь за деньги, даже не работая на соответствующих предприятиях.

"На сегодняшний день такса по брони 15–20 тысяч долларов, ещё год назад можно было найти и забронироваться по 8–10 тысяч долларов. Знаю лично двух человек, которые купили бронь на одном из предприятий, хотя никакого отношения к нему не имеют. Думаю, сейчас сумма ещё вырастет в разы, уже будет бронь стоить 25–30 тысяч долларов минимум. Вот где нужно наводить порядок, не трогать родственников людей с инвалидностью", — делится с Фокусом своими выводами Серов.

Даже с бронью забирают в ТЦК: что говорят адвокаты

Ещё одна проблема заключается в том, что, по словам юристов, наличие действующей брони или отсрочки не всегда защищает военнообязанного от мобилизации.

Валентин Серов рассказывает о случае из своей практики, когда его клиента, имевшего бронь, забрали с улицы и уже на следующий день отправили в учебный центр. По словам адвоката, информация о бронировании якобы не отображалась в системе, а после звонка из ТЦК работника уволили с предприятия задним числом.

"Так что бронь в наши дни картонная, а не железобетонная. Ну а про тех, кого забирали с отсрочками по инвалидности или же по уходу за инвалидами, даже говорить не хочу. Вот где нужны решения серьёзные, почему забирают тех, кто имеет все законные основания не быть мобилизованным", — отмечает адвокат.

Роман Лихачов, в свою очередь, связывает пересмотр отсрочек и бронирования с трудностями выполнения мобилизационных заданий. По его наблюдениям, на улицах сейчас чаще встречаются мужчины с отсрочками или бронью, тогда как военнообязанные без таких оснований нередко стараются избегать выхода из дома.

Поэтому, считает адвокат, власти могут пойти по наиболее простому пути — сократить число защищённых от мобилизации работников. Те, кто потеряет бронь и не будет иметь других оснований для отсрочки, смогут быть призваны в армию.

Таким образом, предлагаемые изменения способны расширить мобилизационный ресурс, но одновременно создают риски для критически важных предприятий и семей людей с инвалидностью. И главный вопрос заключается в том, сможет ли государство пополнить армию, не оставив бизнес без необходимых специалистов, а нуждающихся в помощи людей — без поддержки родственников.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине и какие документы необходимы для её оформления.

Также Фокус писал, что, по данным военного омбудсмена, около 7% мобилизованных мужчин имеют законные основания для отсрочки, однако продолжают проходить военную службу.