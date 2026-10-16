Бронь 100% та фейкові працівники: чому змінять правила для критичних підприємств, — прем'єр (відео)

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про зміну норми про 100% бронювання працівників критичних підприємств, оскільки цією можливістю зловживали. З його слів, є компанії, у яких зі 100 заброньованих лише 20 працюють з системами життєзабезпечення держави, а решта — далекі від критичних завдань. Що зробить уряд, щоб стало менше випадків з фейковими працівниками для броні?

100% бронювання дає можливість компаніям безконтрольно збільшувати кількість працівників і таким чином бронюють від мобілізації людей, яки не мають відношення до виконання критичних робіт, сказав Корецький на засіданні Верховної Ради 16 жовтня. Уряд допрацьовує цю норму і готують нову постанову, яка чітко розмежує критичні підприємства від звичайного бізнесу.

Зміни в бронюванні — пояснення Корецького див. з 1:49:10

Корецький відповів на питання нардепа Дмитра Разумкова, який цікавився розбронюванням "енергетиків, комунальників і оборонки" і тим, хто буде займатись цими питаннями, коли усіх працівників мобілізують. Прем'єр навів приклад компанії, яка є підрядником НЕК "Укренерго". У цього підрядника заброньовані усі 100% співробітників, але 20 зі 100 відновлюють енергетику, а решта 80 — "займаються якимись бізнесовими справами, роблять якісь проєкти". При цьому кількість працівників у цій компанії зненацька виросла утричі, зауважив посадовець.

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"100% дає можливості для великих маніпуляцій. Якщо ти маєш 100%, це означає, що ти можеш збільшувати штат безкінечно і бронювати людей. Неважливо, він є він ремонтником — не є, є він енергетиком — не є. І ця система набула вже великого масштабу", — сказав прем'єр.

Глава уряду сказав про те, що щомісяця відбуваються зловживання, коли на бронювання подають десятки тисяч нових людей. При цьому він наголосив, що слід розділити економічну сферу та критичну інфраструктуру. До економічної сфери справді відносять "заробітну плату, відсутність боргів зі сплати податків", але це не саме, що критичність, уточнив він.

"Критичне — це обороноздатність і життєзабезпечення держави", — нагадав Корецький.

Зміни в бронюванні — деталі

16 жовтня Фокус писав про зміни в бронюванні від мобілізації, які можуть з'явитись менш ніж через тиждень після постанови за 13 жовтня. У постанові ішлося про зменшення квоти на захист від призову для працівників критичних підприємств. При цьому ішлося про зміну формулу для розрахунку квоти: раніше за 100% брали весь персонал, а після рішення Кабміну — без людей, які мають відстрочку з інших причин. Крім того, створювали спеціальну Координаційну ражу з представників міністерств, силовиків, військових, інших органів влади, яка мала б переглянути статус критичності.

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що на наступному тижні уряд прийме нову постанову щодо змін у бронюванні. Як сказали джерела нардепа, повернуть формулу до попереднього стану, але збереже концепцію Координаційної ради. Крім того, на порталі Верховної Ради з'явився проєкт постави, ініційованої 63 народними обранцями, які пропонували скасувати усі зміни та провести консультації з представниками бізнесу.

Нагадуємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко попередив, які проблеми можуть з'явитись після змін у системі бронювання.