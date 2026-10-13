Нові правила бронювання в Україні можуть обернутися масовими звільненнями: кого це торкнеться

Народний депутат Олександр Федієнко попередив, що проєкт змін до правил бронювання військовозобов’язаних може створити ризики для працівників, які мають особисту відстрочку.

Про це депутат написав у Facebook, коментуючи проєкт змін до постанови Кабінету міністрів №76.

На його думку, це може призвести до звільнень, втрати фахівців і проблем у роботі підприємств, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури.

За словами нардепа, чинна редакція постанови передбачає, що працівників із відстрочкою на інших підставах відповідно до статті 23 враховують у загальній кількості працівників лише за одним місцем роботи.

У новому проєкті пропонують перенести таких військовозобов’язаних до переліку осіб, яких не враховують під час розрахунку квоти для бронювання.

Федієнко вважає, що через це працівники з особистою відстрочкою не збільшуватимуть квоту підприємства та не допомагатимуть бронювати інших співробітників. У результаті роботодавці, які прагнуть зберегти максимальну кількість заброньованих працівників, можуть почати вважати таких людей невигідними для штату.

Видео дня

Нардеп попередив про можливий каскадний ефект, коли зміни в правилах бронювання спричинятимуть подальші проблеми для підприємств. Серед потенційних наслідків він назвав звільнення працівників, втрату фахівців і ризик зупинки підприємств, які обслуговують об’єкти критичної інфраструктури.

Федієнко також поставив під сумнів те, чи оцінював уряд соціальні та економічні наслідки запропонованих змін. Зокрема, він звернув увагу на ризик дискримінації багатодітних батьків, студентів та інших категорій громадян, які мають право на відстрочку.

Раніше ми повідомляли, що оборонні підприємства, енергетичні компанії та комунальні служби можуть втратити частину бронювання. У проєкті урядової постанови пропонують зменшити ліміти, а статус критично важливого підприємства зробити залежним від висновку силових структур.

Також стало відомо, що правозахисники отримали текст підготовленого законопроєкту, який передбачає суттєве обмеження окремих підстав для відстрочки для родин людей з інвалідністю.