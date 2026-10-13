Новые правила бронирования в Украине могут обернуться массовыми увольнениями: кого это коснется

Народный депутат Александр Федиенко предупредил, что проект изменений в правила бронирования военнообязанных может создать риски для работников, имеющих личную отсрочку.

Об этом депутат написал в Facebook, комментируя проект изменений в постановление Кабинета министров № 76.

По его мнению, это может привести к увольнениям, потере специалистов и проблемам в работе предприятий, обслуживающих объекты критической инфраструктуры.

По словам народного депутата, действующая редакция постановления предусматривает, что работников, получивших отсрочку по другим основаниям в соответствии со статьёй 23, учитывают в общей численности работников только по одному месту работы.

В новом проекте предлагается перенести таких военнообязанных в перечень лиц, которые не учитываются при расчете квоты на бронирование.

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Федиенко считает, что из-за этого работники с индивидуальной отсрочкой не будут увеличивать квоту предприятия и не будут помогать бронировать других сотрудников. В результате работодатели, стремящиеся сохранить максимальное количество забронированных работников, могут начать считать таких людей невыгодными для штата.

Депутат предупредил о возможном каскадном эффекте, когда изменения в правилах бронирования приведут к дальнейшим проблемам для предприятий. Среди потенциальных последствий он назвал увольнение работников, потерю специалистов и риск остановки предприятий, обслуживающих объекты критической инфраструктуры.

Федиенко также выразил сомнение в том, оценивало ли правительство социальные и экономические последствия предлагаемых изменений. В частности, он обратил внимание на риск дискриминации многодетных родителей, студентов и других категорий граждан, имеющих право на отсрочку.

Ранее мы сообщали, что оборонные предприятия, энергетические компании и коммунальные службы могут лишиться части квот. В проекте правительственного постановления предлагается снизить лимиты, а статус предприятия, имеющего критически важное значение, сделать зависимым от заключения силовых структур.

Также стало известно, что правозащитники получили текст подготовленного законопроекта, который предусматривает существенное ограничение отдельных оснований для отсрочки для семей людей с инвалидностью.