Бронь 100% и фейковые работники: почему изменят правила для критических предприятий, — премьер (видео)

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил об изменении нормы о 100% бронировании работников критических предприятий, поскольку этой возможностью злоупотребляли. По его словам, есть компании, в которых из 100 забронированных только 20 работают с системами жизнеобеспечения государства, а остальные далеки от критических задач. Что сделает правительство, чтобы стало меньше случаев с фейковыми работниками для брони?

100-процентное бронирование дает компаниям возможность бесконтрольно увеличивать численность персонала и тем самым уберегать от мобилизации людей, не имеющих отношения к выполнению критически важных работ, заявил Корецкий на заседании Верховной Рады 16 октября. Правительство дорабатывает эту норму и готовит новое постановление, которое четко разграничит критически важные предприятия от обычного бизнеса.

Изменения в бронировании — объяснение Корецкого см. с 1:49:10

Корецкий ответил на вопрос народного депутата Дмитрия Разумкова, который интересовался снятием с мобилизации "энергетиков, коммунальщиков и работников оборонной отрасли" и тем, кто будет заниматься этими вопросами, когда всех работников мобилизуют. Премьер привёл пример компании, которая является подрядчиком НЭК "Укрэнерго". У этого подрядчика забронированы все 100% сотрудников, но 20 из 100 восстанавливают энергетику, а остальные 80 — "занимаются какими-то деловыми вопросами, реализуют какие-то проекты". При этом количество сотрудников в этой компании неожиданно выросло в три раза, отметил чиновник.

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"100% открывает возможности для масштабных манипуляций. Если у тебя 100%, это означает, что ты можешь бесконечно увеличивать штат и нанимать людей. Неважно, является ли он ремонтником — нет, является ли он энергетиком — нет. И эта система уже приобрела большой масштаб", — сказал премьер.

Глава правительства заявил, что ежемесячно имеют место злоупотребления, когда на бронирование подают заявки десятки тысяч новых людей. При этом он подчеркнул, что следует разграничить экономическую сферу и критическую инфраструктуру. К экономической сфере действительно относятся "заработная плата, отсутствие задолженности по уплате налогов", но это не то же самое, что критичность, уточнил он.

"Критически важными являются обороноспособность и жизнеобеспечение государства", — напомнил Корецкий.

Изменения в бронировании — подробности

16 октября Фокус писал об изменениях в порядке получения отсрочки от мобилизации, которые могут вступить в силу менее чем через неделю после постановления от 13 октября. В постановлении речь шла об уменьшении квоты на защиту от призыва для работников предприятий жизненно важных отраслей. При этом речь шла об изменении формулы расчета квоты: ранее за 100% принимался весь персонал, а после решения Кабмина — без лиц, имеющих отсрочку по другим причинам. Кроме того, создавали специальную Координационную группу из представителей министерств, силовых структур, военных и других органов власти, которая должна была пересмотреть статус критичности.

Депутат Алексей Гончаренко заявил, что на следующей неделе правительство примет новое постановление об изменениях в системе бронирования. Как сообщили источники депутата, формула будет возвращена к прежнему состоянию, но концепция Координационного совета сохранится. Кроме того, на портале Верховной Рады появился проект постановления, инициированный 63 народными избранниками, которые предлагали отменить все изменения и провести консультации с представителями бизнеса.

Напоминаем, что народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко предупредил, какие проблемы могут возникнуть после изменений в системе бронирования.