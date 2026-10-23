Без 100% бронирования, но с ротациями: как правительство изменило правила мобилизации (видео)

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что правительство финализировало изменения в бронировании от мобилизации. В скором времени отменят норму о 100% бронировании, но у некоторых предприятий будет возможность вернуть лимиты. Какие новые решения Кабмина по мобилизации, каких предприятий они касаются и когда начнут работать?

Правительство решило изменить систему бронирования, поскольку обнаружило злоупотребления, в то время как бойцам на фронте необходима ротация, говорится в заявлении Корецкого от 23 октября. В Украине отменяют безусловное 100-процентное бронирование и отделяют критичность предприятия от его экономических показателей. При этом даже если компания ОПК или энергетической сферы лишится возможности бронировать 100% работников, это решение могут отменить после обращения в Координационный центр.

Изменения в системе бронирования — Корецкий о решении правительства

Корецкий опубликовал трёхминутное видео, в котором кратко обосновал необходимость введения новых правил бронирования и сообщил, что изменения вступят в силу 1 декабря 2026 года. По словам премьера, меняются правила, которые будут понятны как в тылу, так и на фронте, и учтут ежемесячный рост количества забронированных, несмотря на потребности воинских частей.

Видео дня

"Правительство завершило работу над изменениями в системе бронирования. Поэтому мы принимаем сложные, но необходимые решения", — заявил чиновник.

Изменения в системе бронирования — какое решение приняло правительство Корецкого

Изменения, касающиеся предприятий, имеющих критически важное значение:

критичность предприятия отделят от экономических показателей;

"ничего не изменится" для предприятий сферы обороны, энергетики, связи, логистики, жилищно-коммунального хозяйства и т. д.;

пересмотрят отраслевые и региональные критерии критичности и проведут проверку на предмет злоупотреблений.

Изменения в процентной доле бронирований в связи с мобилизацией:

отменяют норму бронирования в размере 100% для работников энергетического сектора и оборонно-промышленного комплекса. Корецкий заверил, что это не ослабит "работу тех, кто производит вооружение или обеспечивает функционирование критически важной инфраструктуры";

предприятие может получить 100% бронирование, если выполнит мобилизационное обязательство — то есть предоставит необходимое количество людей для армии. При этом у этого работника сохраняются рабочее место и зарплата. Минобороны и Минэкономики совместно с бизнесом проработают такие условия;

предприятие может вернуть 100% бронирование, если докажет необходимость Координационному центру, который будет создан в Киеве.

Корецкий пояснил, что изменения в системе бронирования вводятся для того, чтобы появилась возможность ротации бойцов на фронте и чтобы при этом никого не ловили на улицах.

"Правительство намерено до 1 декабря утвердить такой прозрачный, честный и эффективный механизм. Это придаст уверенности тем, кто находится на фронте: ротация возможна, и на их место придут другие. А тем, кто идет служить, — уверенность в том, что они идут на четко определенный срок", — сказал он.

Отметим, что 16 октября Корецкий высказался по поводу изменений в системе бронирования. Чиновник рассказал, что на некоторых предприятиях энергетики критические ремонтные работы выполняли, условно говоря, 20 работников, а остальные 80 были трудоустроены ради брони.

Напоминаем, что народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что парламентарии готовят собственные изменения в системе бронирования, чтобы бизнес и ОПК пострадали в меньшей степени.