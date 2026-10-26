Мобилизация женщин и юношей в возрасте до 25 лет: нардеп раскрыл реальные планы Рады (видео)

В Верховной Раде нет законопроектов о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет или о призыве женщин, заявил народный депутат. В то же время действительно есть идеи относительно мужчин старшей возрастной группы, для которых могут снизить верхний предел. Каковы планы народных депутатов относительно изменений в системе мобилизации?

Народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский в интервью СМИ "Новости Live" опроверг опасения относительно возможной мобилизации женщин и снижения мобилизационного возраста. По словам парламентария, на данный момент обсуждается снижение верхнего предела призыва с 60 до 50–55 лет.

Мобилизация в Украине — Вениславский о призыве женщин и молодежи, см. с 31:50

Депутат заверил, что в Раде нет законопроектов, касающихся мобилизации женщин и молодежи, и такие идеи не высказываются ни в Минобороны, ни в Генштабе. По его словам, даже если такие законопроекты появятся, их не примут.

"Говорить о том, что в ближайшей перспективе произойдут какие-либо изменения в отношении мобилизационного возраста, не соответствует действительности. Если будут зарегистрированы какие-либо инициативы, вероятность их принятия в сессионном зале практически равна нулю. Поэтому ожидать снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет точно не стоит", — сказал Вениславский.

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Впрочем, от военных поступают обращения по поводу мужчин старшего возраста, которые попадают в армию: таким людям трудно справляться с современными армейскими нагрузками. Поэтому вполне возможно снижение верхнего предела, добавил народный депутат.

"Военнослужащие в возрасте от 50, 55, 60 лет в силу своих физических особенностей не всегда способны выполнять те задачи, которые требуются на передовой. Поэтому, я думаю, что постепенно мы придем к снижению верхнего возраста мобилизации с 60 до 55 или до 50", — пояснил Вениславский.

Еще один вопрос, затронутый в интервью, касался изменений в порядке бронирования от мобилизации. Депутат заявил, что в настоящее время ведется работа над соответствующим постановлением Кабмина, в котором не будет квот и будет создан Координационный штаб для рассмотрения категорий и лимитов. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности предлагает провести аудит, чтобы выявить проблемные моменты в системе бронирования.

"Необходимо дифференцированно подходить к вопросу о том, кого можно зачислить в резерв, а кого — нет. Есть должности, которые могут занимать как мужчины, так и женщины. И женщин с такими профессиями в Украине много, и они могут профессионально выполнять те же полномочия, в то время как военнообязанные занимают эти должности и забронированы", — пояснил он.

Мобилизация в Украине — что известно

Отметим, что 23 октября Кабинет министров утвердил изменения в порядке мобилизации и системе бронирования, о чем сообщил на портале правительства и интернет-ресурсах премьер-министр Сергей Корецкий. Среди нововведений — отмена 100-процентной квоты на предприятиях ОПК и в энергетике. Лимит квоты на мобилизацию снизили до 95%: причина — раздувание штата и трудоустройство фиктивных работников.

Напоминаем, что 26 октября на портале Верховной Рады появился законопроект о продлении мобилизации: какой новый крайний срок. Между тем демограф объяснил, можно ли решить проблемы мобилизации за счет призыва женщин.